کارگران شهرداری مریوان:
پرداخت بهموقع حقوق، خواستهای ساده در آستانه بازگشایی مدارس
کارگران شهرداری مریوان خواستار پرداخت به موقع حقوقها شدند.
جمعی از کارگران شهرداری مریوان در استان کردستان در تماس با خبرنگار ایلنا، با گلایه از تأخیر در پرداخت حقوق، خواستار توجه جدی شهردار به مشکلات معیشتی خود شدند.
آنان با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و نیاز فوری فرزندانشان به لوازمالتحریر و کتاب و دفتر تأکید کردند: چیزی فراتر از حق قانونی خود نمیخواهیم؛ تنها خواسته ما، پرداخت بهموقع حقوقهاست تا شرمنده خانوادههایمان نشویم.
حقوق کارگران شهرداری مریوان غالباً با تاخیر پرداخت میشود و این در حالیست که شهرداری کمبود بودجه و مسدود شدن حسابهای مالی را دلیل این تاخیرها میداند. کارگران میگویند انتظار داریم در آستانهی اول مهر، مطالبات مزدیمان تسویه شود.