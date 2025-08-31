شکایت از کار زیاد و کمبود نیرو؛
کارگران آلومینیوم اراک از شرایط شغلی خود انتقاد کردند
کارگران شرکت آلومینیوم اراک از شرایط شغلی خود ناراضی هستند.
کارگران شرکت آلومینیوم اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.
این کارگران به عدم اجرای صحیح و عادلانهی طرح طبقهبندی مشاغل، کار زیاد و کمبود نیرو معترض هستند. آنها میگویند: انجام نشدن اورهال در زمان مناسب، مشکلاتی در زمینه تجهیزات و فرسوده شدن آنها و همچنین ایمنی کارگران به وجود آورده است.
کارگران با اشاره به قطعی برق میگویند: بعد از قطعی برق کل دیگها به هم میخورند و کارگران باید آنها را درست کنند و این مسئله هم حجم کار را بیشتر کرده است.
گفتنیست این کارگران در روزهای اخیر، در اعتراض به شرایط شغلی خود اعتراض صنفی برگزار کردند. برای نمونه، این کارگران چندین روز دست از غذا خوردن کشیده و نسبت به اوضاع معترض شدند.