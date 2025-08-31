اعتراض بازنشستگان فولاد در اصفهان، کرمان و مازندران

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (نهم شهریور ماه) بازنشستگان صنعت فولاد و معدن اصفهان، مازندران و کرمان، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی تجمع کردند.

تجمع کنندگان با بیان اینکه خواستار اصلاح همسان‌سازی حقوق در چارچوب تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی هستیم گفتند: مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به اجرای تعهدات قانونی و تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی است و باید به این تکلیف عمل شود.

به گفته آن‌ها، بازگشت صندوق فولاد به جایگاه واقعی خود و تاکید بر تامین حقوق بازنشستگان فولاد مطابق با اساسنامه صندوق، ارائه درمان رایگان، پرداخت به موقع معوقات و اعطای افزایش ۶۵ درصدی سالهای ۹۹و۱۴۰۰، بخش دیگری از مطالبات بازنشستگان فولاد و معدن است که بعد از چندین سال پیگیری، هنوز برآورده نشده است.

انتهای پیام/