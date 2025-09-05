یکی از معلمان حق‌التدریس در تماس با «ایلنا» گفت: یک سال پیش تمام پس‌انداز و طلاهای همسرم را برای خرید ماشین حواله‌ای هزینه کردم تا بعد از مدرسه بتوانم روی ماشین کار کنم. بیش از یک سال گذشته و هنوز نتوانستم ماشین را از کارخانه تحویل بگیرم. هر چه تماس می‌گیرم امروز و فردا می‌کنند و جواب درستی به ما نمی‌دهند.

این معلم گفت: معلمان غیررسمی در مدارس وضعیت خوبی ندارند. ما سال‌ها در سخت‌ترین شرایط با حقوق پایین کار کردیم و بارها وعده‌ی تبدیل وضعیت شنیدیم اما بعد از سال‌ها کار هیچ کدام از آن وعده‌ها محقق نشده است.

این معلم می‌گوید: نتیجه‌ی پس‌انداز سال‌ها کارم برای آموزش و پرورش و گرفتن چندین وام، خرید یک ماشین حواله‌ای بوده که قرار بود یک‌ساله تحویل شود اما نُه ماه از آن موعد مقررِ یکساله گذشته و هنوز ماشین را تحویل نداده‌اند.

او می‌گوید: زمانی که طلاهایمان را فروختیم قیمت گرمیِ طلا حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و حالا قیمت آن به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. هم ارزش دارایی‌هایم کم شده و هم ماشین را تحویل نگرفته‌ام.

این معلم می‌گوید: سال‌ها درس خواندیم اما در نهایت، یک معلم حق‌التدریس با حقوق ناچیز شدیم؛ اکنون در اواخر جوانی نه کارِ درستی با حقوق مناسب دارم، نه معیشتِ خانواده‌ام تأمین است. حالا هم برای خرید یک ماشین، تمام دارایی‌ام را دادم و ارزشِ دارایی‌ای که طی سال‌ها با زحمت و چند شیفت کار به دست آوردم کاهش یافته است.

انتهای پیام/