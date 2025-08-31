خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر/ چرا صندوق به این روز افتاد؟

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر/ چرا صندوق به این روز افتاد؟
بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر تجمع کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (نهم شهریور)، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله رشت، شوش و اهواز تجمع کردند.

این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت و رعایت قانون شدند و اعلام کردند: حقوق‌مان برای نصف ماه هم کافی نیست.

این بازنشستگان همچنین نسبت به وضعیت ناترازی صندوق تامین اجتماعی معترض‌اند و می‌گویند: چرا باید یک صندوق پردرآمد به این حال و روز بیفتد که معوقات بازنشستگان را با پنج ماه تاخیر پرداخت کند!

