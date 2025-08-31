تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر/ چرا صندوق به این روز افتاد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (نهم شهریور)، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله رشت، شوش و اهواز تجمع کردند.

این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت و رعایت قانون شدند و اعلام کردند: حقوق‌مان برای نصف ماه هم کافی نیست.

این بازنشستگان همچنین نسبت به وضعیت ناترازی صندوق تامین اجتماعی معترض‌اند و می‌گویند: چرا باید یک صندوق پردرآمد به این حال و روز بیفتد که معوقات بازنشستگان را با پنج ماه تاخیر پرداخت کند!

انتهای پیام/