کارگران بومی ارغوان گستر: بیش از یک سال است که بیکاریم

متن این کارزار به شرح زیر است:

«ما جمعی از نیروهای بومی شهرستان چوار هستیم که سال‌ها در پروژه‌ی پتروشیمی ارغوان‌گستر با سخت‌ترین شرایط کاری و کمترین حقوق و مزایا فعالیت کردیم. با تلاش شبانه‌روزی ما، این پروژه که برآورد شده بود در مدت ۸ تا ۹ سال به اتمام برسد، تنها طی ۴ تا ۵ سال به پیشرفت فیزیکی ۹۶٪ رسید.

اما در خرداد ۱۴۰۳ به بهانه‌ی «تعدیل نیرو» و سپس در مرداد همان سال با عنوان «تعطیلی پروژه به دلیل مشکلات مالی»، به‌طور برنامه‌ریزی‌شده از کار اخراج شدیم. وعده داده شد که پس از رفع مشکلات مالی، دوباره به کار بازگردانده می‌شویم، اما برخلاف این وعده، کارکنان غیربومی بازگشتند و هیچ اقدامی برای بازگشت ما صورت نگرفت.

در واکنش به این ظلم آشکار، تجمعات مسالمت‌آمیز ما و خانواده‌هایمان در مقابل پتروشیمی، با بی‌توجهی کامل مسئولین مواجه شد. حتی زمانی که ناچار شدیم برای دفاع از حق خود از ورود نیروهای غیربومی جلوگیری کنیم، با برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه شدیم و برای تعدادی پرونده سازی شد.

در ادامه، شرکت پتروشیمی بیش از ۲۵۰ نیروی غیربومی را جایگزین ما کرد و حتی یک نفر از نیروهای بومی تعدیل‌شده بازنگشت. این اقدام در حالی انجام شد که طبق اصل ۴۷ قانون کار، نیروهای بومی اولویت قانونی در جذب دارند.

پس از پیگیری‌های فراوان در شهرستان، استان و تهران، مقرر شد جذب نیرو تنها از طریق آزمون کتبی انجام شود. این آزمون در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد. اما با گذشت بیش از ۵ ماه، هنوز نتایج اعلام نشده و ما در بلاتکلیفی مطلق قرار داریم. این در حالی است که:

- بسیاری از ما بیش از یک سال است بدون درآمد و در شرایط معیشتی بسیار سخت به‌سر می‌بریم.

- تاکنون دو نفر از نیروهای بومی به دلیل فشارهای روحی و مشکلات معیشتی اقدام به خودکشی کرده‌اند.

- نیروهای غیربومی همچنان مشغول به کار هستند، اما متخصصان بومی بیکار و بلاتکلیف مانده‌اند.

از سوی دیگر، طبق وعده‌ی رسمی استانداری ایلام، کسانی که خارج از چارچوب قانونی و با تقلب، تخلف یا سفارش در آزمون شرکت کرده‌اند باید حذف شوند؛ اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»

خواسته‌ی این نیروها عبارت است از: « اعلام فوری نتایج آزمون کتبی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳، حذف تمام افراد واردشده با تقلب، تخلف و سفارش، طبق وعده‌ی استانداری و صرف ۵ ماه زمان، پایان دادن به تبعیض در جذب‌های سفارشی بدون آزمون و خارج از چارچوب نیروهای پتروشیمی ارغوان‌گستر و اولویت مطلق برای نیروهای متخصص بومی شهرستان چوار و برخورد قانونی با مسئولان و مدیرانی که در این روند و تخلفات صورت گرفته سهیم بوده‌اند. »

در پایان این کارزار نوشته شده : «در صورت بی‌توجهی به این خواسته‌ها و تداوم حمایت از تقلب و تخلف، نیروهای بومی شهرستان چوار به همراه خانواده‌های خود، برای احقاق حق به مراجع بالادستی مراجعه خواهند کرد. ما امضاکنندگان این کارزار، خواهان عدالت، شفافیت و پایان دادن به ظلم سیستماتیک علیه نیروهای بومی، حذف نفراتی که خارج از چارچوب در آزمون شرکت کرده‌اند و اعلام نتایج آزمون هستیم.»

