رئیس مرکز بازرسی وزارت کار در سیستان و بلوچستان:
توسعه پایدار مناطق محروم، فقط با توانمندسازی نهادهای محلی
مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد وزارت ، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی مردم و تقویت نهادهای محلی را زمینهساز توسعه پایدار مناطق محروم دانست.
به گزارش ایلنا، سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد وزارت کار، در سفر سهروزه به سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته دولت، طی نشستی صمیمی با بزرگان و معتمدان استان سیستان و بلوچستان، دستاوردهای این وزارتخانه را در حوزههای کالابرگ الکترونیکی، مهارتآموزی و بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر تشریح کرد.
سجاد سنگسری، در این نشست ضمن ابلاغ سلام گرم وزیر کار به بزرگان و معتمدین استان، از تعهد این وزارتخانه برای حمایت همهجانبه از معیشت و اشتغال پایدار تأکید کرد.
وی افزود: هدف از این سفر، انعکاس پیام و همراهی "احمد میدری"وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین گوش سپردن به دغدغههای مردم نجیب این استان است.
وی از اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه برای تأمین امنیت غذایی خانوارها، بهویژه در مناطق کمتربرخوردار، یاد کرد.
مشاور وزیرکار با اشاره به تأکید وزیر کار برای ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای جوانان، افزود: دو موضوع ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای جوانان برای اشتغال، احیا و تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در دستور کار و اولویت های این وزارتخانه قرار داردو وظیفه ملی خود می داند.
سنگسری اضافه کرد: در این باره، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با گسترش دورههای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار در استان سیستان و بلوچستان، گام مهمی در مسیر اشتغالزایی جوانان این استان برداشته است که تداوم این مسیر نیازمند همدلی و تبیین اهمیت این موضوع در میان طوایف مختلف است که با توجه به جایگاه والای شما معتمدین و بزرگان در میان طوایف، میتواند نقش پررنگی در هدایت جوانان به سمت مهارتآموزی داشته باشد.
وی مردم را پیشرانان اصلی توسعه دانست و گفت: ما به سرمایه اجتماعی و اعتماد آنان تکیه میکنیم که سخن و تبیین شما بزرگان، بدون شک اثرگذاری بسیار مطلوبی در توسعه چنین اقداماتی خواهد داشت.
مشاور وزیر کار در ادامه با تأکید بر حمایت از جامعه عشایری و روستایی اعلام کرد: تبیین این خدمات و برنامههای حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیازمند همدلی و همراهی شما بزرگان برای انتقال به عمق جامعه است.
وی تأکید کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر با پوشش جامع و خدمات بهبودیافته در بیمه روستاییان و عشایر در سراسر استان فعال است.
مشاور وزیر کار گفت: وزارت کار از هر اقدامی که منجر به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی مردم و تقویت نهادهای محلی شود، بهعنوان بخشی از فرآیند بازآفرینی و توسعه پایدار استقبال میکند.
رئیس مرکز بازرسی وزارت کار ضمن تقدیر از مردم خونگرم استان سیستان و بلوچستان گفت:همراهی شما بزرگان بهعنوان معتمدین استان برای انتقال این پیامهای امیدبخش به مردم، نقش کلیدی در موفقیت برنامههای دولت چهاردهم دارد.
این برنامه در چارچوب مناسبتهای هفته دولت و با هدف شنیدن صدای بی صدایان و حضور میان مردم برگزار شد.