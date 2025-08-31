مرگ یک کارگر فضای سبز شهرداری مشهد در حادثه تصادف

یک منبع کارگری در مشهد به خبرنگار ایلنا گفت: روز گذشته، یکی از کارگران فضای سبز شاغل در شهرداری، در محدوده بلوار نماز این شهر حین کار دچار حادثه تصادف می‌شود و متاسفانه قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

او با بیان اینکه پاکبان جان‌باخته حین عبور از عرض بزرگراه نماز دچارحادثه شده است، گفت: بی‌توجهی راننده خودرو سواری و نبود علایم هشداردهنده وسرعت زیاد، علت حادثه اعلام شده است.

