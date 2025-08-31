مرگ یک کارگر فضای سبز شهرداری مشهد در حادثه تصادف
منابع کارگری در مشهد، از مرگ یک کارگر فضای سبز بر اثر حادثه تصادف خبر دادند.
یک منبع کارگری در مشهد به خبرنگار ایلنا گفت: روز گذشته، یکی از کارگران فضای سبز شاغل در شهرداری، در محدوده بلوار نماز این شهر حین کار دچار حادثه تصادف میشود و متاسفانه قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست میدهد.
او با بیان اینکه پاکبان جانباخته حین عبور از عرض بزرگراه نماز دچارحادثه شده است، گفت: بیتوجهی راننده خودرو سواری و نبود علایم هشداردهنده وسرعت زیاد، علت حادثه اعلام شده است.