خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگری قربانی نجات همکارش شد؛

مرگ ۲ کارگر مقنی در اسفراین بر اثر گازگرفتگی

مرگ ۲ کارگر مقنی در اسفراین بر اثر گازگرفتگی
کد خبر : 1680262
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته، گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر در عمق چاهی در شهرستان اسفراین شد.

به گزارش ایلنا، حادثه  زمانی رخ داد که یک کارگر چاه‌کن درحین حفر چاه درشهرستان اسفراین استان خراسان شمالی، به علت گازگرفتگی در عمق چاه محبوس می‌شود.

بر اساس این گزارش، یکی از همکاران وی که بیرون از چاه بود پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه می‌شود اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست می‌دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر