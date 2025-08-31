مرگ ۲ کارگر مقنی در اسفراین بر اثر گازگرفتگی

به گزارش ایلنا، حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر چاه‌کن درحین حفر چاه درشهرستان اسفراین استان خراسان شمالی، به علت گازگرفتگی در عمق چاه محبوس می‌شود.

بر اساس این گزارش، یکی از همکاران وی که بیرون از چاه بود پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه می‌شود اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/