اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق بیمه روستاییان
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، متناسبسازی حقوق بازنشستگان این صندوق هدفگذاری شده است و انتظار میرود مستمری بازنشستگان تا پایان سال افزایش قابل توجهی پیدا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حامد قادرمرزی» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در آیین بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت در خمین، گفت: یارانهای که دولت در حوزه بیمه پرداخت میکند معادل ۷۰ درصد سهم بیمه هر فرد است. این بیمه تنها بیمه فراگیر شکل گرفته در کشور است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: کشاورزان مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان میتوانند عضو این صندوق شوند.
در سفر مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افتتاح نیروگاه خورشیدی، افتتاح زمین چمن مصنوعی روستا کوکه، افتتاح خط تولید دو خودرو جدید، آیین کلنگ زنی مرکز توانبخشی اوتیسم اراک و حضور در شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت کار از دیگر برنامههای انجام شده است.