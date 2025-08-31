خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق بیمه روستاییان

اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق بیمه روستاییان
کد خبر : 1680261
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق هدف‌گذاری شده است و انتظار می‌رود مستمری بازنشستگان تا پایان سال افزایش قابل توجهی پیدا کند.

به گزارش ایلنا  به نقل از  مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حامد قادرمرزی» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت در خمین، گفت: یارانه‌ای که دولت در حوزه بیمه پرداخت می‌کند معادل ۷۰ درصد سهم بیمه هر فرد است. این بیمه تنها بیمه فراگیر شکل گرفته در کشور است. 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: کشاورزان مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان می‌توانند عضو این صندوق شوند. 

در سفر مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افتتاح نیروگاه خورشیدی، افتتاح زمین چمن مصنوعی روستا کوکه، افتتاح خط تولید دو خودرو جدید، آیین کلنگ زنی مرکز توانبخشی اوتیسم اراک و حضور در شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت کار از دیگر برنامه‌های انجام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر