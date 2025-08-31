مرگ یک کارگر در معدن زغال سنگ «پابدانا » به دلایل نامعلوم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگر معدن زغال سنگ «پابدانا» از شرکت معادن زغال سنگ کرمان حوالی ساعت ۱۵ بعدازظهر روزگذشته (شنبه هشتم شهریور ماه) به دلایلی که هنوز اعلام نشده، در محل کار جان خود را از دست داد.

بر اساس گفته‌های یکی از کارگران؛ این حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغالسنگ اصلی پابدانا واقع در شهرستان کوهبنان استان کرمان رخ داده است.

به گفته وی، علت مرگ این کارگر از سوی مراجع قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

