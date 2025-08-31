خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر در معدن زغال سنگ «پابدانا » به دلایل نامعلوم

مرگ یک کارگر در معدن زغال سنگ «پابدانا » به دلایل نامعلوم
کد خبر : 1680256
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر شاغل در معدن زغال سنگ «پابدانا» کرمان حین انجام کار به دلایل نامعلومی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگر معدن زغال سنگ «پابدانا» از شرکت معادن زغال سنگ کرمان حوالی ساعت ۱۵ بعدازظهر روزگذشته (شنبه هشتم شهریور ماه) به دلایلی که هنوز اعلام نشده، در محل کار جان خود را از دست داد.

بر اساس گفته‌های یکی از کارگران؛ این حادثه در کارگاه ۲۱۵ معدن زغالسنگ اصلی پابدانا واقع در شهرستان کوهبنان استان کرمان رخ داده است.

به گفته وی، علت مرگ این کارگر از سوی مراجع قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر