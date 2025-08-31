پرداخت معوقه فروردین بازنشستگان از ابتدای هفته آینده
معوقات فروردین بازنشستگان از شنبه آینده واریز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظاهراً قرار است پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی از شنبه (پانزدهم شهریور) آغاز شود.
حداقلبگیران و ازکارافتادگان در اولویت پرداخت هستند. بعد از آن، معوقات بازنشستگان سایر سطوح در طول دو هفته واریز میشود.
بازنشستگان در انتظار صدور فیشهای پرداخت هستند.
گفتنیست بازنشستگان کارگری پنج ماه برای واریز معوقات منتظر ماندهاند؛ در این مدت انتقادات بسیاری به تاخیر در واریز معوقات مطرح شد.