خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت معوقه فروردین بازنشستگان از ابتدای هفته آینده

پرداخت معوقه فروردین بازنشستگان از ابتدای هفته آینده
کد خبر : 1680234
لینک کوتاه کپی شد.

معوقات فروردین بازنشستگان از شنبه آینده واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظاهراً قرار است پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی از شنبه (پانزدهم شهریور) آغاز شود.

حداقل‌بگیران و ازکارافتادگان در اولویت پرداخت هستند. بعد از آن، معوقات بازنشستگان سایر سطوح در طول دو هفته واریز می‌شود. 

بازنشستگان در انتظار صدور فیش‌های پرداخت هستند.

گفتنی‌ست بازنشستگان کارگری پنج ماه برای واریز معوقات منتظر مانده‌اند؛ در این مدت انتقادات بسیاری به تاخیر در واریز معوقات مطرح شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر