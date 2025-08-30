خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز مبارزه با تروریسم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز مبارزه با تروریسم بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:  

       خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز مبارزه با تروریسم، یاد و خاطره‌ی شهدای گرانقدر شهریورماه به‌ویژه شهیدان بزرگوار محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را زنده نگه می‌دارد و از خدمات ارزشمند و ماندگار آنان در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تجلیل می‌نماید.

همچنین یاد همه‌ی قربانیان تروریسم، به‌ویژه کارگران شهید و خانواده‌های داغدار این عزیزان را گرامی داشته و بر ضرورت ایستادگی و همبستگی ملی در برابر این پدیده شوم و ضدانسانی تأکید می‌ورزد.

خانه کارگر ضمن ادای احترام به مقام والای تمامی شهیدان راه حق و عدالت، از مردم شریف ایران به‌ویژه کارگران عزیز و زحمتکش دعوت می‌کند تا با حضور پرشور در مراسم بزرگداشت این شهدای والامقام، بار دیگر بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان تجدید میثاق نمایند.

 

