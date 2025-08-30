بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز مبارزه با تروریسم

به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز مبارزه با تروریسم، یاد و خاطره‌ی شهدای گرانقدر شهریورماه به‌ویژه شهیدان بزرگوار محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را زنده نگه می‌دارد و از خدمات ارزشمند و ماندگار آنان در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تجلیل می‌نماید.

همچنین یاد همه‌ی قربانیان تروریسم، به‌ویژه کارگران شهید و خانواده‌های داغدار این عزیزان را گرامی داشته و بر ضرورت ایستادگی و همبستگی ملی در برابر این پدیده شوم و ضدانسانی تأکید می‌ورزد.

خانه کارگر ضمن ادای احترام به مقام والای تمامی شهیدان راه حق و عدالت، از مردم شریف ایران به‌ویژه کارگران عزیز و زحمتکش دعوت می‌کند تا با حضور پرشور در مراسم بزرگداشت این شهدای والامقام، بار دیگر بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان تجدید میثاق نمایند.

