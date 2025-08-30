کشته شدن سه کارگر معترض در جریان اعتراضات معیشتی اندونزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، تاکنون سه نفر در جریان اعتراضات کارگران و دانشجویان علیه امتیازات ویژه کارکنان دولت و نمایندگان مجلس ، توسط پلیس کشته شده‌اند.

این تظاهرات به رهبری دانشجویان علیه سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو و خشونت مرگبار پلیس برگزار شد.

اعتراض‌ها در جاکارتا (پایتخت اندونزی) زمانی شعله‌ور شده که عفّان کورنیاوان، یک راننده موتورسیکلت پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، روز پنجشنبه در جریان متفرق کردن یک تجمع توسط خودرو زرهی پلیس زیر گرفته شده و کشته شد.

این حادثه که مقابل مجلس نمایندگان اندونزی رخ داد، تنش‌ها را افزایش داده و باعث شد معترضان علیه گرانی و مشکلات معیشتی بیش از پیش به خیابان‌های پایتخت اندونزی سرازیر شوند.

تشکل‌های کارگری اندونزی و نهادهای صنفی دانشجویی در بیانیه‌های مجزایی خواستار افزایش دستمزدها، کاهش مالیات‌ها و لغو مزایای مالی برای سیاستمداران شدند.

در همین راستا روز جمعه صدها راننده موتورسیکلت در برابر مقر یگان ویژه پلیس جاکارتا تجمع کردند.

دانشجویان مردم را به حضور در اعتراضات بعدی مقابل ستاد مرکزی پلیس دعوت کردند. به گزارش رسانه‌های محلی، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد.

نیویورک تایمز در گزارش خود از کشته شدن یک کارگر و یک دانشجوی دیگر اندونزیایی نیز خبر داده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد فراخوان‌ها برای ادامه اعتراضات ادامه داشته باشد.

