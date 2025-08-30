خبرگزاری کار ایران
مایکروسافت چهار کارمند دیگر خود را به دلیل اعتراض علیه اسرائیل اخراج کرد

مایکروسافت چهار کارمند دیگر خود را به دلیل اعتراض علیه اسرائیل اخراج کرد
گروه اعتراضی «بدون نرم‌افزار آزور برای آپارتاید» روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنا هاتل و ریکی فاملی پیام‌های صوتی دریافت کردند که به آن‌ها اطلاع می‌داد که اخراج شده‌اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری الجزیره قطر، شرکت مایکروسافت اعلام کرد: اخیرا چهار نفر از نیروهای این شرکت در جریان اعتراضات اخراج شدند؛ اعتراض در این شرکت به استفاده ارتش اسرائیل از نرم‌افزارهای این شرکت در غزه صورت گرفته است. 

مایکروسافت اعتراف کرد چهار کارمند خود را که در اعتراضات در محل شرکت به دلیل روابط این شرکت با اسرائیل شرکت کرده بودند، اخراج کرده است، از جمله دو نفر از این اخراج شدگان، این هفته در تحصن در دفتر مرکزی شرکت در واشنگتن حاضر بودند. 

گروه اعتراضی «بدون نرم‌افزار آزور برای آپارتاید» روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنا هاتل و ریکی فاملی پیام‌های صوتی دریافت کردند که به آن‌ها اطلاع می‌داد که اخراج شده‌اند. 

این گروه روز پنجشنبه افزود که دو کارمند دیگر، نسرین جرادات و جولیوس شان، نیز اخراج شده‌اند. 

آن‌ها از جمله تظاهرکنندگانی بودند که اخیراً در دفتر مرکزی مایکروسافت برای اعتراض به حمایت این شرکت از اسرائیل در جنگ علیه غزه، چادر زده بودند.

 

