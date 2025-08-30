توضیحاتی در مورد تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو

به گزارش خبرنگار ایلنا، فریبرز کاظمی، نماینده اعضای تعاونی مسکن پارس‌خودرو در پروژه مهرشهر در تماس با «ایلنا» به خبر «شش ماه بلاتکلیفی اعضای تعاونی مسکن کارگران پارس خودرو» واکنش نشان داد و گفت: زمین پروژه مهرشهر قریب به بیست سال در گرو قرار داشت، اما به علت مشکلات مالکیتی و همچنین سوءمدیریت و بروز تخلفات در هیأت‌مدیره‌های پیشین، فرایند تملک و بهره‌برداری از آن با تأخیرهای طولانی مواجه گردید. با این حال، حدود پنج سال پیش اعضا با اتحاد و همدلی اقدام نموده و جمعی از افراد امین، مسئولیت هیأت‌مدیره را بر عهده گرفتند.

کاظمی گفت: هیأت‌مدیره جدید طی چهار سال فعالیت خود، موفق شد زمینی را که توسط هیأت‌مدیره‌های سابق در گرو قرار گرفته بود آزاد کرده و مالکیت کامل آن را به تعاونی بازگرداند. همچنین باید بگویم که طولانی شدن روند این پروژه باعث شده است بسیاری از همکاران ما در این مدت فوت کرده‌اند و اکنون خانواده‌های ایشان پیگیر حقوق خود هستند.

وی گفت: در انتخابات اخیر نیز مجدداً همان ترکیب پیشین انتخاب شدند. مجمع عمومی و انتخابات اخیر تعاونی مسکن پارس‌خودرو کاملاً قانونی و مطابق با مقررات برگزار شده است؛ تنها روند کار طولانی شده است.

انتهای پیام/