انتقاد پاکبانان کاشان از واریز نشدن دستمزد/ زندگی دشوار است
پاکبانان کاشان از عدم پرداخت دستمزد انتقاد دارند.
جمعی از پاکبانان کاشان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریز معوقات مزدی خود انتقاد کردند.
این کارگران میگویند: دو ماه است حقوق نگرفتهایم؛ دستمزد تیر و مرداد ما پرداخت نشده است. در این شرایط، در تامین هزینههای ساده زندگی با مشکل جدی مواجه هستیم.
این کارگران که روز پنجشنبه به ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه کردهاند؛ میگویند: مراجعات ما تا امروز هیچ نتیجهای نداشته است. ما در هر شرایطی کار کردهایم و هیچ زمان کار ما تعطیل نشده است؛ چرا معوقات مزدی ما به موقع پرداخت نمیشود؟
پاکبانان کاشان خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به ماجرا و پرداخت معوقات مزدی خود شدند.