انتقاد پاکبانان کاشان از واریز نشدن دستمزد/ زندگی دشوار است

جمعی از پاکبانان کاشان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریز معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: دو ماه است حقوق نگرفته‌ایم؛ دستمزد تیر و مرداد ما پرداخت نشده است. در این شرایط، در تامین هزینه‌های ساده زندگی با مشکل جدی مواجه هستیم.

این کارگران که روز پنج‌شنبه به ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه کرده‌اند؛ می‌گویند: مراجعات ما تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است. ما در هر شرایطی کار کرده‌ایم و هیچ زمان کار ما تعطیل نشده است؛ چرا معوقات مزدی ما به موقع پرداخت نمی‌شود؟

پاکبانان کاشان خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به ماجرا و پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

