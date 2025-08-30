به گزارش ایلنا، عملیات اجرایی ۶۰ پروژه زیرساخت‌های آموزشی سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» رونمایی و آغاز شد.

این پروژه با هدف ارتقای امکانات و زیرساخت‌های آموزشی، بهبود کیفیت آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی در بیش از ۶۰ نقطه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

در راستای ایجاد و پایداری اشتغال در سایه مهارت‌آموزی؛ مرکز جوار کارگاهی – بین کارگاهی آموزش فنی‌وحرفه‌ای تولید درب و پنجره دوجداره آریا در کردستان، افتتاح شد

در سفر معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مرکز جوار کارگاهی – بین کارگاهی آموزش فنی‌وحرفه‌ای تولید درب و پنجره دوجداره آریا در راستای ایجاد و پایداری اشتغال در سایه مهارت‌آموزی،َ افتتاح شد.

این مرکز با هدف توسعه مهارت‌های کاربردی، ترویج نوآوری و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی و همچنین ارتقای سطح مهارت و اشتغال‌پذیری نیروی کار، تجاری‌سازی ایده‌ها و ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی، راه‌اندازی شده‌است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بازدید از فرآیند تولید و ظرفیت‌های این واحد صنعتی، بر نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مهارت‌آموزی تأکید کرد و راه‌اندازی مراکز جوار کارگاهی را یکی از اقدامات مهم پیوند آموزش‌های مهارتی با بازار کار دانست.

