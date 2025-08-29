کارگران دولت در انتظار فوق العاده خاص
کارگران دولت می گویند: فوق العاده خاص و سایر مزایای مزدی باید به همه کارکنان دولت تعلق بگیرد.
جمعی از کارگران دولت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تداوم تبعیض در وزارتخانههای دولتی انتقاد کردند.
آنها گفتند: براساس قانون باید مزایای مزدی به صورت یکسان به همه نیروهای زیرمجموعه دولت تعلق بگیرد؛ اخیراً اجرای فوق العاده خاص در نهادهای دولتی به تصویب رسیده و انتظار داریم کارگران مشمول قانون کار که در نهادهای دولتی مشغول به فعالیت هستند، مشمول این مولفه مزدی بشوند.
در روزهای گذشته، جمعی از اپراتورهای پستهای فشار قوی برق کشور با اعتراض مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار تصویب پرداخت فوق العاده خاص شدند؛ نمایندگان این اپراتورها میگویند: کار ما از کار کارمندان پشت میزنشین سختتر است اما مزایای مزدیمان کمتر؛ نباید از فوق العاده خاص محروم باشیم.