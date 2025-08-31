یک فعال کارگری در انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران مطرح کرد؛
کارگران متخصص در فکر خرید قسطی برنج!
به گزارش خبرنگار ایلنا، داود کشوری، فعال کارگری، با انتقاد شدید از شرایط معیشتی کارگران، دستمزدهای فعلی را ظالمانه و ناکافی دانست و هشدار داد که ادامه بیتوجهی به مشکلات معیشتی کارگران، کشور را با بحران جدی روبهرو خواهد کرد.
وی گفت: اگر کارگر با حقوقی که حتی خرج یک هفته زندگی را تأمین نمیکند، ناچار به ادامه کار باشد، دیر یا زود همهی بخشهای اقتصادی با کمبود شدید نیروی کار مواجه خواهند شد. کمااینکه این مشکل از خیلی وقت پیش آغاز شده و هر روز اوضاع وخیمتر میشود.
کشوری با اشاره به افزایش قیمت اقلام اساسی افزود: وقتی نان و گوشت و برنج که باید ابتداییترین نیاز خانواده باشد، به کالای لوکس و آرزوی دستنیافتنی تبدیل میشود، امید و انگیزهای برای ادامه کار باقی نمیماند. امروز کارگر متخصص ما، که حقوقی بیشتر از حداقل دستمزد میگیرد، هم به فکر خریدِ قسطیِ برنج است! کجای دنیا کارگرِ متخصص دغدغهی خوراک دارد؟
وی همچنین شرایط روانی کارگران را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: بسیاری از آنان به دلیل فشار معیشتی، به لحاظ روحی سرکوب شدهاند. کارگری که با دو شیفت کار نمیتواند حداقل نیاز خانوادهی خود را تامین کند، نه تنها جسم سالم که حتی روان سالمی هم نخواهد داشت. این وضعیت عزت کارگران را نشانه گرفته و به تضعیف بنیان خانواده میانجامد.
کشوری در پایان تأکید کرد: نادیده گرفتن معیشت کارگران به معنای نادیده گرفتن آینده کشور است. هیچ پروژه، صنعت یا اقتصادی بدون کارگر دوام نمیآورد.