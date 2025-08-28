حمایت ویژه دولت از کشاورزان، روستاییان و عشایر با پرداخت ۷۰درصد حق بیمه اجتماعی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی «حامد قادرمرزی» به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به نمایندگی از وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه نماینده، فرماندار و مسئولین شهرستان سنقروکلیایی بازدیدهایی از بخش‌های مختلف این شهرستان داشت.

وی افزود: در راستای شناسایی قابلیت‌های شهرستان سنقروکلیایی، بازدیدهایی با هدف توسعه این شهرستان انجام و طرح‌هایی که عمدتا در حوزه کشاورزی و زیر بخش‌های کشاورزی و حوزه گردشگری بود مطرح شد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به قدمت بالای کشاورزی و زیرشاخه‌های بخش کشاورزی در این شهرستان، در بازدیدهای میدانی که امروز انجام شد نقاط قوت و ظرفیت‌های شهرستان بررسی شد.

قادرمرزی افزود: دولت حمایت ویژه ای از کشاورزان روستاییان و عشایر جهت عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر دارد و تقریباً ۷۰ درصد حق بیمه این جامعه عزیز و شریف را پرداخت می‌کند.

وی افزود: فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات به مستمری بگیران صندوق، خرید سنوات خدمت سربازی، امضای تفاهم نامه های ملی و ارائه خدمات غیر حضوری به بیمه شدگان و مستمری بگیران از جمله اقدامات مهم این صندوق از ابتدای سال تا به حال بوده است.