فعال‌سازی واحدهای نیمه تعطیل در دستور کار

میدری گفت: یکی از محورهای اصلی سفر به کرمانشاه بررسی واحدها و مجموعه‌هایی است که با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان کرمانشاه و در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت به کارمندان و مردم، یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی سفر به کرمانشاه بررسی واحدها و مجموعه‌هایی است که با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند.

میدری خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در این سفر علاوه بر ارائه خبرهای خوش به مردم، از دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنها نیز مطلع شویم تا بتوانیم سیاست‌های وزارتخانه را در جهت نیازهای واقعی استان تنظیم کنیم.

وزیر کار گفت:علاوه بر طرح‌های مرتبط با بخش تعاون، پروژه‌های مهمی در حوزه‌های تأمین اجتماعی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وجود مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی در استان که بهره‌برداری مطلوبی از آنها صورت نگرفته است، گفت: هدف‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال‌سازی این مجموعه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی توانمند است تا در مسیر ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی استان نقش‌آفرینی کنند.

 

 

