بیانیه دارالقرآن خانه کارگر در محکومیت اهانت به قرآن کریم

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

دارالقرآن خانه کارگر اقدام موهن آتش‌زدن قرآن کریم توسط یکی از نامزدهای انتخابات کنگره آمریکا را به شدت محکوم می‌کند. این حرکت اسلام‌ستیزانه که با شعار حذف حضور مسلمانان در ایالت تگزاس همراه بوده، جلوه‌ای آشکار از نفرت‌پراکنی و دشمنی عمیق با حقیقت الهی است.

قرآن کریم وعده داده است: «یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ» (صف/۸). دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش داشته‌اند نور وحی را خاموش کنند، اما هرگز موفق نشده‌اند و امروز بیش از هر زمان، پیام قرآن الهام‌بخش ملت‌هاست.

دارالقرآن خانه کارگر تأکید می‌کند که تنها راه مقابله با چنین توطئه‌هایی، تمسک به قرآن و وحدت کلمه میان مسلمانان است؛ همان‌گونه که خداوند فرمان داده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران/۱۰۳). در آستانه هفته وحدت، همه امت اسلامی باید با همبستگی و انسجام، صفوف خود را در برابر دشمنان اسلام استوار سازند.

