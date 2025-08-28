مقاومت مدیران پلتفرمها ادامه دارد؛
طرح ساماندهی و بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس بازگشت
امید محبی، از فعالان صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، از بازگشت طرح ساماندهی و بیمه رانندگان پلتفرمهای اینترنتی به کمیسیونهای مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از پیگیری انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی، باوجود از دستور کار خارج شدن موضوع رسیدگی به وضعیت بیمه این رانندگان از سوی رئیس مجلس، این پرونده دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس بازگشته است.
در این راستا، امید محبی (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم) به خبرنگار ایلنا گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم، طرح بررسی ساماندهی و بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به کمیسیون عمران رفته و در حال بررسی مجدد است. در این زمینه گفته شده که تدابیر محکمی برای پاسخگوسازی پلتفرمهای اینترنتی موجود در این حوزه تدارک دیده شده است. به همین علت، جمعی از رانندگان فعال این پلتفرمها به صورت خودجوش، از حمایت نمایندگان مجلسی که در این راستا قدم گذاشتند، قدردانی به عمل آوردند.
وی افزود: ما نیز به عنوان تشکل صنفی، از هر اقدام درستی که توسط هر مقام مسئولی صورت بگیرد، حمایت خواهیم کرد. به ویژه اینکه ضوابط محکمی در زمینه پلتفرمها در نظر گرفته شده و قرار است حتی بخش بین شهری پلتفرمهای اینترنتی زیر نظر شهرداریها در آید یا حداقل متولی مشخصی داشته باشد.
محبی ادامه داد: در زمینه، علاوه بر کمیسیون عمران، ارتباط و نامهنگاری لازم با کمیسیون اجتماعی مجلس نیز صورت گرفته و احتمالا در این کمیسیون مجلس نیز بررسی لازم صورت بگیرد. ما همچنین درخواستهایی را به رئیس مجلس و رونوشت به کمیسیونهای اجتماعی و اصل ۹۰ ارسال کردیم. به نظر میرسد نگاه مسئولان و وکلای مردم در مجلس، بیش از گذشته با ضرورت بیمه رانندگان و ساماندهی پلتفرمهای اینترنتی همراه شده است.
این فعال صنفی بیان کرد: مسئولان و وکلای مجلس احساس کردهاند که خلاء قابل توجهی در زمینه مدیریت و ساماندهی شاغلان این بخش وجود دارد که این بی قانونی، مشکلات اجتماعی و حتی امنیتی در پی خواهد داشت. این عدم ساماندهی باعث میشود تبعات بیشتری برای جامعه کارگری و کل کشور به وجود بیاید. این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس و همچنین شخص رئیس جمهور، بحث بهبود شرایط رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از جمله شعارهای خود قرار داده و با این شعارها شانس انتخاب شدن خود را افزایش داده بودند. البته دولت و به ویژه وزارت کار بسیار همراهتر از مجلس عمل کرده است و انتظار ما از مجلس بیش از این است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن بحث ساماندهی رانندگان و پلتفرمهای خدمات تاکسی اینترنتی، علاوه بر رانندگان، منافع بیشتری به مخاطبان آنها (یعنی مسافران به مثابه کل شهروندان کشور) و دولت خواهد رسید و مقاومت در برابر بیمه کردن رانندگان و ساماندهی پلتفرمها هیچ وجاهتی ندارد.
وی تاکید کرد: امیدواریم هرچه سریعتر طرح مورد نظر به تایید اکثریت اعضای کمیسیون عمران و به سمع و نظر اعضای کمیسیون اجتماعی نیز برسد تا این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. هرچند در بحث قانونمند کردن و ساماندهی تاکسی درون شهری، نظارت و مجوزات چندانی لازم نیست اما در فضای بین شهری، باتوجه به ورود اداره حمل و نقل جادهای و راهداری، قرار است ساماندهی بیشتری صورت پذیرد.
محبی خاطرنشان کرد: البته در بحث ساماندهی و پرداخت حق بیمه، پلتفرمها همچنان مقاومت میکنند. ما در جریان هستیم که مدیران پلتفرمها به شدت درحال نامهنگاری و مذاکره با نمایندگان موثر مجلس به نفع خود هستند؛ البته در واکنش به این موضوع، ما نیز به عنوان تشکلهای قانونی مشغول رایزنی و نامهنگاری هستیم. به نظر میرسد باتوجه به اینکه نمایندگان رسالت حمایت از مردم و جامعه کارگری و اکثریت ذیحق جامعه را بر عهده دارند، لازم است بتوانند باتوجه به جمعیت فعال ۱.۵ میلیون نفری رانندگان پلتفرمها (به اذعان مدیران آنها در سال ۱۴۰۳) در جهت منافع عموم مردم قدم بردارند.
این فعال صنفی رانندگان در پایان اظهار کرد: باتوجه به تبعات مثبت امنیت شغلی رانندگان، معتقدیم منافع این موضوع متوجه انبوه مخاطبان و مسافران مشترک این پلتفرمها نیز خواهد شد و امنیت شغلی راننده به امنیت مسافر کمک خواهد کرد. زیرا مشکلاتی که در سالهای اخیر گاه و بیگاه گزارش شده است، بیشتر ناشی از همین عدم ساماندهی است؛ امری که با همکاری دولت و مجلس و تمکین پلتفرمها در مقابل تصمیم و خرد جمعی، و با توجه به فشار معیشتی این روزها و بلاتکلیفی شغلی و بیمهای رانندگان، باید هرچه سریعتر به یک سرمنزل مشخص رسیده و تعیین تکلیف شود.