دستورالعمل فوق العاده خاص اصلاح شد

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور مدنی زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی، کاظمی وزیر آموزش و پرورش، رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، محمدشهاب جلیلوند دببر هیات عالی گزینش کشور، جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدحسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، حمید بوورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، علی فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی، موسی بزرگ اصل سرپرست سازمان حسابرسی کشور و تعدادی دیگر از مدیران و کارشناسان این دستگاه‌ها تشکیل شد، موضوعات مهم حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

️از جمله دستورکارهای جلسه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بررسی پیش‌نویس لایحه افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی صنعت نفت

۲- اصلاح دستورالعمل فوق العاده خاص در قانون برنامه هفتم پیشرفت

۳- اصلاح ماده (۲) دستورالعمل پرداخت حقوق ترجیحی بازنشستگان

۴- بررسی لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان سازمان حسابرسی

۵- بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه هفتم

۶- پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع چارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیران عامل و اعضای هیات عامل شرکت‌های دولتی

۷- بررسی پیشنهادهای هیات عالی گزینش کشور در خصوص اصلاح ماده ۲ دستورالعمل پرداخت حق الزحمه گزینشگران پاره وقت دستگاه‌های اجرایی.

