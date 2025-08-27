خبرگزاری کار ایران
رویداد ملی «تراز» با حضور دبیرکل خانه کارگر/ از مدیران برتر تقدیر شد

اجلاس سراسری «تراز» با محوریت تجلیل از واحدهای پیشرو در معیارهای مدیریت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اجلاس سراسری رویداد ملی تراز به همت گروه بین المللی «عصر ونداد» در مرکز همایش‌های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار شد. 

اجلاس سراسری «تراز» با محوریت تجلیل از واحدهای پیشرو در معیارهای مدیریت با حضور نمایندگان برخی تشکل‌ها از جمله علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، جمعی از مسئولان کشوری و مدیران بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد. 

در این رویداد ملی، شخصیت‌هایی همچون: پیمان فلسفی (نماینده مجلس شورای اسلامی)، غلامرضا شهبازی (دبیر برگزاری همایش‌های ملی)، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، علی آقامحمدی (ریاست گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری)، و همچنین حضور مسئولان ارشد انجمن‌های بخش خصوصی و انجمن‌های مدیریتی، به ایراد سخنرانی پرداختند. 

این اجلاس در راستای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، ارتقای فرهنگ تعهد مدیریتی و تقویت همبستگی ملی برگزار شد و از واحدها و مدیران برتر کشور با اهدای نشان «تراز» تقدیر به عمل آمد.

 

