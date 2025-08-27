اعتراض نیروهای ارکان ثالث انبار نفت به کار سخت با حقوق ناچیز

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای ارکان ثالث انبار نفت شهید رجایی، در تماس با «ایلنا» با اشاره به شرایط سخت کار خود گفتند: با حقوق ناچیز در شرایط بسیار سختی کار کنیم و از امنیت شغلی هم برخوردار نیستیم.

این نیروها گفتند: در تابستان گرم در شرایطی که خطر گرمازدگی وجود دارد، در جایی کار می‌کنیم که صورتمان مانند صورتِ کارگرانی که ساعت‌ها در معدن بوده‌اند سیاه می‌شود. با این کارِ سخت حقوقمان بسیار ناچیز است و عدالت در پرداخت دستمزد و مزایا بین کارگر شرکتی و رسمی وجود ندارد.

نیروهای ارکان ثالث نفت شهید رجایی با اشاره به‌عدم به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت گفتند: سال‌ها ما را به تصویب طرح ساماندهی دلخوش کردند؛ طرحی که قرار بود با حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروها، هم امنیت شغلی ما را بیشتر کند و هم باعث عدالت در پرداختی‌ها شود. اما این طرح با گذشت حدود ۴ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

این نیروها با ابراز نگرانی از مطرح شدنِ پیشنهادات جدید در مورد طرح ساماندهی گفتند: از قرار معلوم پیشنهاد شده که هدف طرح ساماندهی پرداخت مستقیم حقوق به نیروها بدون حذف پیمانکاران باشد. ما به این پیشنهاد معترض هستیم و با سابقه‌ای که از کار با پیمانکاران داریم می‌دانیم که بدون حذف پیمانکاران هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

آن‌ها می‌گویند: به هر بهانه‌ای از حقوق ما کسر می‌کنند؛ تداومِ این بی‌عدالتی برای ما دشوار است. قبلا به تصویب طرح ساماندهی و به بهبود اوضاع امید داشتیم اما حالا به دلیل پیشنهادات جدیدساماندهی نگرانیم که مصوبه نهایی بازهم نتواند مشکلات اساسی ما را حل کند.

