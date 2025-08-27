مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
نابرابری در همسانسازی حقوق بازنشستگان اصلاح میشود
به گزارش ایلنا، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه نابرابری همسانسازی حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود گفت: نظام ناعادلانه همسانسازی حقوق، نابرابریهایی را ایجاد کرده است؛ در صندوق، پژوهشی در دست انجام داریم تا آثار این تصمیمات را بررسی و به سیاستگذاران ارائه کنیم، هرچند صندوق تصمیمگیر نهایی نیست، اما میتواند نظر کارشناسی و مشورتی بدهد.
حجت میرزایی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) روز چهارشنبه در نشست با کارکنان صندوق بازنشستگی استان یزد افزود: یزد نمونهای مثالزدنی از سختکوشی مردم ایران است، همکاران ما در این استان با صبوری و مسئولیتپذیری بخش مهمی از مراجعات و دغدغههای بازنشستگان را مدیریت میکنند و بهواقع سنگ صبور آنان هستند.
وی با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار کرد: بدهی صندوق به شرکت بیمه ملت حدود پنج همت است که بخشی از آن به معوقات بیمه بازنشستگان برمیگردد، امیدواریم با تخصیص اوراق از سوی دولت، این بدهی بهزودی پرداخت شود؛ همچنین پیگیریهای لازم برای ارتقای سطح خدمات بیمه تکمیلی در دست انجام است.
میرزایی همچنین از اقدامات رفاهی جدید خبر داد و گفت: قراردادی با یک شرکت طرف قرارداد امضا شده که امکان خرید بازنشستگان از ۱۴ هزار فروشگاه سراسر کشور را با بازپرداخت دوماهه و بدون سود فراهم میکند، مشکل فنی این طرح رفع شده و بهزودی اجرایی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ تجربه ارزشمند کارکنان باسابقه و برنامهریزی برای جایگزینی نیروهای در آستانه بازنشستگی باید بهطور جدی دنبال شود تا تداوم خدماترسانی به بازنشستگان تضمین شود.