بازداشت پنج کارمند مایکروسافت به دلیل تحصن علیه اسرائیل

روزنامه گاردین نوشت: پلیس آمریکا پس از تحصن، تعدادی از معترضان از جمله این پنج نفر را که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، با خشونت و ضرب و شتم دستگیر کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، پنج کارمند مایکروسافت که در اعتراض به ارتباط نظامی این شرکت بزرگ رایانه‌ای با اسرائیل تحصن کرده بودند، توسط پلیس فدرال آمریکا دستگیر شدند. 

پلیس آمریکا پس از تحصن، تعدادی از معترضان از جمله این پنج نفر را که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، با خشونت و ضرب و شتم دستگیر کرده است. 

به گفته یک کارمند سابق مایکروسافت که به عنوان نیروی اخراجی هنوز در اعتراضات حضور دارد، پلیس معترضان را با دستبند به زمین زده و موجب آسیب جسمانی و استخوانی به دو نفر از آنان شده است. 

تحصن روز سه‌شنبه در ادامه تحصن هفته گذشته این کارکنان مقابل دفتر مرکزی مایکروسافت در ردموند واشنگتن برگزار شد.

طبق این گزارش، اعتراضات اخیر کارکنان مایکروسافت پس از آن صورت گرفت که تحقیقات مشترک روزنامه گاردین، و دو نشریه عبری زبان مخالف دولت نتانیاهو افشا کردند که یک مجموعه از این شرکت برای شنود و عملیات جاسوسی با ارتش اسرائیل همکاری می‌کند.

 

