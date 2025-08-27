خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
تشکیل مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری تعاون با حضور وزیر کار

تشکیل مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری تعاون با حضور وزیر کار
مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت‌های صندوق، تأکید کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون یکی از بازوهای اصلی حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در کشور است و نقش کلیدی در تقویت تولید، اشتغال و کارآفرینی ایفا می‌کند. 

وی افزود: عملکرد صندوق در سال گذشته بسیار ارزشمند بوده و نشان می‌دهد که این نهاد توانسته با وجود محدودیت‌ها، مأموریت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد. 

میدری تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که با گسترش حمایت‌ها، صندوق بتواند دامنه پوشش بیشتری برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان داشته باشد. 

وی بر لزوم استمرار تلاش‌ها و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای خدمات صندوق و پشتیبانی مؤثرتر از بخش تعاون تأکید کرد. 

البرز محمدی، مدیرعامل صندوق، گزارش عملکردهیأت مدیره در سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد و با تأکید بر اهمیت صندوق در حمایت از تولید، کارآفرینی و توسعه زنجیره ارزش، نقش مؤثر این نهاد را در پشتیبانی از کسب‌و کار‌ها تشریح کرد. 

سپس حسابرس مستقل به ارائه گزارش حسابرسی پرداخت و با تأیید صورت‌های مالی صندوق، عملکرد مالی سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد. 

نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه جلسه بر لزوم افزایش سرمایه صندوق به‌منظور تقویت حمایت‌ها از کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید کردند.

 

