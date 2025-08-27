خاتمه موقت اعتراض کارگران شرکتی پتروشیمی رازی/ چند کارگر ممنوعالورود شدند؟
کارگران پتروشیمی رازی میگویند: با پادرمیانی فرماندار ماهشهر، فعلاً به اعتراضمان خاتمه دادیم.
کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر در تماس با خبرنگار ایلنا از خاتمه موقت اعتراض صنفی خود با پادرمیانی فرماندار خبر دادند.
این کارگران میگویند: خواستهی ما رفع تبعیض و پرداخت عادلانه مزد و مزایا همسان با سایر پتروشیمیهای بندر ماهشهر است. ما بیش از ده روز نسبت به شرایط مزدیمان اعتراض کردیم؛ حالا قرار شده سر کار بازگردیم و مقامات فرمانداری وعده دادهاند مطالبات ما را پیگیری خواهند کرد.
این کارگران همچنین از ممنوعالورود شدن سه کارگر در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند: در حال حاضر از ورود سه کارگر ارکان ثالث به مجموعه جلوگیری شده است؛ اعتراض صنفی حق کارگران است و نباید همکاران ما به دلیل مطالبهگری از کار بیکار شوند.
کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی با استناد به مصوبه شورای تامین، خواستار ترمیم مزد و مزایای مزدی خود هستند.