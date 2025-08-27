کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر در تماس با خبرنگار ایلنا از خاتمه موقت اعتراض صنفی خود با پادرمیانی فرماندار خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: خواسته‌ی ما رفع تبعیض و پرداخت عادلانه مزد و مزایا همسان با سایر پتروشیمی‌های بندر ماهشهر است. ما بیش از ده روز نسبت به شرایط مزدی‌مان اعتراض کردیم؛ حالا قرار شده سر کار بازگردیم و مقامات فرمانداری وعده داده‌اند مطالبات ما را پیگیری خواهند کرد.

این کارگران همچنین از ممنوع‌الورود شدن سه کارگر در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند: در حال حاضر از ورود سه کارگر ارکان ثالث به مجموعه جلوگیری شده است؛ اعتراض صنفی حق کارگران است و نباید همکاران ما به دلیل مطالبه‌گری از کار بیکار شوند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی با استناد به مصوبه شورای تامین، خواستار ترمیم مزد و مزایای مزدی خود هستند.

