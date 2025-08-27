پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱۵ شهریور +ویدئو

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری در پاسخ به خبرنگار صداوسیما، درباره واریز معوقات حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار نظر کرد.

میدری گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده است که از ۱۵ شهریور معوقات بازنشستگان پرداخت شود.

وی با ابراز بی اطلاعی از زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی، افزود: در رابطه با پرداخت کالابرگ الکترونیکی نیز رئیس جمهور دستور داده‌اند که منابع مالی فراهم شود.

