خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار مطرح کرد:

پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱۵ شهریور +ویدئو

پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱۵ شهریور +ویدئو
کد خبر : 1678710
لینک کوتاه کپی شد.

میدری در اظهارنظری درباره معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی و کالابرگ الکترونیکی اظهارنظر کرد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری در پاسخ به خبرنگار صداوسیما، درباره واریز معوقات حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار نظر کرد. 

میدری گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده است که از ۱۵ شهریور معوقات بازنشستگان پرداخت شود. 

وی با ابراز بی اطلاعی از زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی،  افزود: در رابطه با پرداخت کالابرگ الکترونیکی نیز رئیس جمهور دستور داده‌اند که منابع مالی فراهم شود.

 

حجم ویدیو: ۱.۲۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۷ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور