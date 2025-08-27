به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران متقاضیان مسکن ملی شهر کرد که از سال‌ها پیش با پرداخت پول منتظر مشخص شدن وضعیت خانه‌های خود هستند، روز گذشته در اعتراض به کندی ساخت واحدهای خود مقابل ساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.

این متقاضیان همچنین خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام و افزایش آن در ساخت خانه‌های خود هستند.

یکی از کارگران به ایلنا گفت: دولت وعده کرده بود حداکثر تا شش سال آینده این واحدها را به متقاضیان که غالبا کارگران و بازنشستگان هستند، تحویل می‌دهد اما هم اکنون که از موعد اعلامی گذشته قیمت تمام شده تقریبا دوبرابر شده و هیچ واحدی تکمیل و تحویل نشده است.

به گفته وی؛ شهر کرد یه شهر کارگری است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مردم آن خانه دار شدن است و طرح مسکن ملی که قرار بود بخشی از این مشکل را حل کند، با تاخیرها و مشکلات ساختاری، به منبع نارضایتی بدل شده است.

