مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
سازمان ناترازی دارد/ نظام ارجاع و پزشک خانواده در اولویت است
مصطفی سالاری گفت: با عملیاتی کردن نظام ارجاع، با دیدگاه علم پزشکی از مراجعات غیرضروری جلوگیری خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکید رئیس جمهور، در اولویت برنامههای سالجاری سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
مصطفی سالاری در آیین گرامیداشت روز پزشک و روز داروساز بیان کرد: با عملیاتی کردن نظام ارجاع، با دیدگاه علم پزشکی از مراجعات غیرضروری جلوگیری خواهیم کرد.
وی افزود: بهمنظور تحقق برنامههای اشاره شده، سامانه رسیدگی اسناد پزشکی راهاندازی شده و مقدمات موضوع پرونده سلامت الکترونیک نیز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
وی ادامه داد: مقدمات نظام ارجاع شروع شده و در حوزه نظام ارجاع داخلی، گام اول سامانه آماده بهرهبرداری است و فرایند این مهم تدریجی تأمین خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: حدود ۱۸.۵ درصد هزینهکرد منابع بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی در بخش خدمات سرپایی و ۲۸ درصد در حوزه بستری هزینه میشود.
سالاری با بیان اینکه زحمات همه همکاران بخش درمان تأمین اجتماعی را ارج مینهیم، گفت: میدانیم ارائه و تأمین خدمات درمانی برای حدود ۴۸ میلیون نفر چه کار سختی است. این مهم در شرایط عادی کار نیز سخت است و در شرایطی مانند همهگیری کرونا و دیگر مخاطرات، سختتر هم میشود.
او با تبریک روز پزشک و داروساز افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، قیمت تمام شده خرید خدمات درمانی نسبت به مراکز ملکی، به دلیلعدم استفاده از منابع عمومی سازمانی ارزانتر است، برای همین برنامهریزی برای استفاده از خرید خدمات درمانی را در دستور کار قرار دادهایم.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی؛ راهاندازی نظام ارجاع باید در درمان غیرمستقیم مورد توجه و اولویت باشد. به این واسطه مسیر حرکت بیمار باید مبتنی بر نیاز واقعی بیمار باشد. این مهم از هدررفت منابع جلوگیری کرده و سلامت بیمهشدگان را تأمین میکند.
سالاری با تأکید برمهیا کردن راهنماهای بالینی در حوزه درمان غیرمستقیم، گفت: رایگان شدن خدمات بخش بستری مبتنی بر ارجاع، دور از دسترس نیست؛ البته خدمات مذکور در مراکز ملکی به صورت رایگان در دسترس بیمهشدگان است.
وی افزود: درمان مستقیمی که ۱۸ تا ۲۸ درصد بار مراجعان تأمیناجتماعی را به دوش میکشد، ۹۰ درصد زمان بخش برنامهریزی، نظارتی و سیاستگذاری این حوزه را در اختیار دارد؛ بر این اساس ضمن افزایش ظرفیت درمان مستقیم، همزمان باید تقویت درمان غیرمستقیم را در نظر داشته باشیم.
اولویتبخشی به خرید راهبردی خدمات درمانی
سالاری همچنین تصریح کرد: خرید راهبردی خدمات درمانی را در جهت تقویت معاونت درمان سازمان تأمیناجتماعی در اولویت قرار دادهایم. در این چارچوب باید یک شرکت فناوری اطلاعات مستقل در اختیار معاونت درمان باشد؛ شرکت سلامت دیجیتال یا سلامت الکترونیک این وظیفه را عهدهدار خواهد بود.
به گفته او؛ پرداختهای مستقیم و غیرمستقیم حوزه درمان نیز در راستای ارتقای فعالیتهای این بخش باید در دستور کار باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه توسعه خدمات مراکز درمانی به واسطه بودجه مبتنی بر عملکرد اتفاق خواهد افتاد، توضیح داد: برای تحقق این مهم، ارسال و رسیدگی اسناد پزشکی مراکز درمانی ملکی و تخصیص بودجه ماهانه به این مراکز در چارچوب تحول حوزه درمان مستقیم اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: در قالب بودجه سالجاری از محل مطالبات تأمیناجتماعی از دولت، ۷۰ همت از ۱۸۵ همت وصول شده، به پرداخت مطالبات بخش درمان غیرمستقیم اختصاص مییابد؛ به این واسطه بخش قابل توجهی از بدهی تأمیناجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
سالاری تاکید کرد: ۱۵۰۰ همت هزینه سالجاری تأمین اجتماعی است و پیشبینی وصولی حق بیمه ۱۲۰۰ همت خواهد بود؛ همچنین پیشبینی میشود که سود سهام امسال نیز به ۵۰ همت برسد. بخشی از منابع نیز باید از محل مطالبات سازمان از دولت تأمین شود.
تدوین برنامههای خروج از ناترازی
سالاری افزود: برای خروج از ناترازی سه نوع برنامه تدوین کردهایم؛ ۲۲ برنامه در راستای درآمدزایی تدوین شده و تحقق آنها ۲۰۸ همت درآمد برای سازمان درپی خواهد داشت. یکی دیگر از اولویتها، کنترل هزینهها خواهد بود که در این بخش ۱۰ برنامه تدوین شده و تحقق آن ۱۰۰ همت صرفهجویی برای سازمان به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه، مجموع این اقدامات تحولی با نرخ امسال، امکان ایجاد توازن منابع و مصارف را موجب خواهد شد، گفت: به شرط رفع ناترازی در بلندمدت، امکان ایجاد شرایط مناسبی در سالهای آینده فراهم میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه، درمان باکیفیت و با فرانشیز کمتر را در سازمان تأمیناجتماعی در اولویت داریم، تصریح کرد: امیدواریم با اقدامات و اولویتبندیهای صورت گرفته، ارتقای وضعیت سازمان تأمیناجتماعی محقق شود.
آیین گرامیداشت روز پزشک و روز داروساز و تقدیر از جامعه پزشکی فعال در سازمان تأمیناجتماعی با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، مدیرعامل، رئیس و اعضای هیات مدیره، قائممقام، معاونان و مدیران و جمعی از پزشکان و داروسازان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. در پایان این مراسم، جمعی از پزشکان و داروسازان شاغل در سازمان تأمیناجتماعی مورد تقدیر قرار گرفتند.