مصدومیت یک محیط‌بان سمنانی حین انجام ماموریت
یک محیط بان حین ماموریت در منطقه حفاظت شده‌ پرور و روستای رودبارک در شهرستان مهدیشهر مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اردلان مرتضوی» محیط بان مهدیشهری حین ماموریت در منطقه حفاظت شده پرور و روستای رودبارک در شهرستان مهدیشهر استان سمنان دچار حادثه شد.

گفته می‌شود وی هم اکنون به دلیل شکستگی در چند ناحیه بدن در بیمارستان کوثر سمنان بستری است و حال عمومی وی خوب است.

گفتنی است روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، «محمدجواد اصغری» محیط‌بان پاسگاه بندبن پارک ملی کیاسر، در حین انجام مأموریت و گشت و کنترل زیستگاه‌های این منطقه دچار  حادثه واژگونی موتوررسیکلت شد.

 

