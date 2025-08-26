مصدومیت یک محیطبان سمنانی حین انجام ماموریت
یک محیط بان حین ماموریت در منطقه حفاظت شده پرور و روستای رودبارک در شهرستان مهدیشهر مصدوم شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اردلان مرتضوی» محیط بان مهدیشهری حین ماموریت در منطقه حفاظت شده پرور و روستای رودبارک در شهرستان مهدیشهر استان سمنان دچار حادثه شد.
گفته میشود وی هم اکنون به دلیل شکستگی در چند ناحیه بدن در بیمارستان کوثر سمنان بستری است و حال عمومی وی خوب است.
گفتنی است روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، «محمدجواد اصغری» محیطبان پاسگاه بندبن پارک ملی کیاسر، در حین انجام مأموریت و گشت و کنترل زیستگاههای این منطقه دچار حادثه واژگونی موتوررسیکلت شد.