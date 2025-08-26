خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگر پاکدست شهرداری گرگان کیف طلا و پول نقد را به صاحبش برگرداند

کارگر پاکدست فضای سبز شهرداری گرگان، کیف حاوی طلا، پول نقد و مدارک را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سه شنبه (۴ شهریور ماه) یکی از کارگران فضای سبز شهرداری گرگان به نام «محمود تیموری» در حالی که مشغول کار در میدان بسیج گرگان بود، با یک کیف دستی مواجه شد. این کارگر بلافاصله کیف را از کنار خیابان برداشته و محتویات داخلش را برای پیدا کردن صاحب اصلی‌ کنترل کرد. محتویات کیف حاوی مقادیری طلا، پول نقد و مدارک بوده است.

بر اساس این گزارش، کارگر مذکور بعد از تماس با صاحب کیف گمشده که یکی از اهالی شهر شیراز بود کیف و محتویات آن را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
