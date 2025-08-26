کارگر پاکدست شهرداری گرگان کیف طلا و پول نقد را به صاحبش برگرداند

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز سه شنبه (۴ شهریور ماه) یکی از کارگران فضای سبز شهرداری گرگان به نام «محمود تیموری» در حالی که مشغول کار در میدان بسیج گرگان بود، با یک کیف دستی مواجه شد. این کارگر بلافاصله کیف را از کنار خیابان برداشته و محتویات داخلش را برای پیدا کردن صاحب اصلی‌ کنترل کرد. محتویات کیف حاوی مقادیری طلا، پول نقد و مدارک بوده است.

بر اساس این گزارش، کارگر مذکور بعد از تماس با صاحب کیف گمشده که یکی از اهالی شهر شیراز بود کیف و محتویات آن را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند.

انتهای پیام/