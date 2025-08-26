پیام اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت هفته دولت
هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام کرد: هفتهی دولت، یادآور ایام خدمتگزاری خالصانه و تلاشهای بیوقفه شهیدان والامقام رجایی و باهنر است.
به گزارش ایلنا، هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیامی، هفته دولت را به کارگزاران، کارکنان و بازنشستگان و مسئولان دولتی تبریک گفتند.
متن این پیام تبریک به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن هفتهی دولت، یادآور ایام خدمتگزاری خالصانه و تلاشهای بیوقفه شهیدان والامقام رجایی و باهنر است؛ دولتمردانی که با روحیهای سرشار از ایثار، صداقت و مردمی بودن، در کوتاهترین زمان ممکن الگویی ماندگار از مدیریت انقلابی و اسلامی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یادگار گذاشتند. این هفته فرصتی مغتنم است تا ضمن تجدید پیمان با آرمانهای بلند امام راحل (ره) و شهیدان گرانقدر، نقش و جایگاه خطیر دولت در تحقق پیشرفت، عدالت اجتماعی و خدمت به مردم شریف ایران مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
امروز در شرایط حساس داخلی و بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند همافزایی، همدلی و همگرایی تمامی ارکان نظام مقدس اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در بیانات حکیمانه خود با اشاره به مسئولیت خطیر دولت چهاردهم به ریاست آقای دکتر مسعود پزشکیان، بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها، قوا، همه جریانهای سیاسی، نخبگان و آحاد جامعه با دولت چهاردهم تأکید فرمودند. این فرمایش رهبر فرزانه انقلاب، راهبردی روشن و الهامبخش برای تمامی دلسوزان انقلاب و آینده کشور است تا با کنار گذاشتن اختلافات و تقویت روحیه همکاری، زمینهساز شکوفایی و پیشرفت ایران اسلامی باشند.
شعار دولت چهاردهم، وفاق ملی، دقیقاً در راستای همین رهنمود حکیمانه است. وفاق ملی نه تنها به معنای همدلی میان جریانهای سیاسی و قوای سهگانه است، بلکه فراخوانی عمومی برای انسجام همه اقشار مردم، نخبگان، جوانان، زنان و مردان در مسیر توسعه کشور و حل مسائل اساسی جامعه میباشد. در شرایطی که کشور عزیزمان با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی روبهروست، وفاق ملی میتواند به عنوان کلید طلایی گشایشها و بسترساز همدلی و همکاری فراگیر عمل نماید.
دولت جناب آقای دکتر پزشکیان با رأی و اعتماد مردم شریف ایران مسئولیت خطیر اداره کشور را بر عهده گرفته است و انتظار میرود با توکل به خداوند متعال و با بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انسانی، علمی، فرهنگی و اقتصادی، در مسیر رفع مشکلات معیشتی مردم، افزایش عدالت اجتماعی، ارتقای جایگاه ایران در عرصههای بینالمللی و تحقق شعارهای انقلاب اسلامی گامهای جدی و مؤثری بردارد. بیشک این مسئولیت خطیر بدون پشتیبانی و همراهی همه ارکان نظام و مردم ولایتمدار ایران اسلامی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، بر ضرورت تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ضرورت حمایت همهجانبه از دولت چهاردهم به ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان تأکید مینماید و امیدوار است با همدلی و همراهی تمامی قوا و نهادها و مشارکت مردم عزیز، شاهد شکوفایی بیش از پیش کشور، اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشد.
هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری