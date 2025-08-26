یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: از دو سه ماه پیش کارفرما حقوق‌مان را با تاخیر یک الی دو ماهه واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما که حداقل‌بگیر هستیم، به وجود آورده است.

آن‌ها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که تامین کننده معاش خانواده‌هایمان نیست، افزودند: تنها کاری که کارگران پروژه روسازی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام بدهند رسانه‌ای کردن مشکلات‌شان است تا شاید صدایشان به گوش مسئولان بالادستی برسد.

به گفته کارگران، کارگران پروژه روسازی تحت مسئولیت شرکت تراورس در مناطق ریلی اسلامشهر، اهواز، اندیمشک، کارون، میاندشت وفولاد مبارکه مشغول کار هستند و آن‌ها هر ماه منتظرند حقوق خود را کامل و بدون تاخیر دریافت کنند اما تقریبا از حدود دو سه ماه پیش هر ماه حقوق خود را با تاخیر یک الی دو ماهه دریافت می‌کنند.

آن‌ها با بیان اینکه پرداخت با تاخیر حقوق آن‌ها را نگران می‌کند، درباره سایر مطالبات دیگر خود گفتند: جدا از عدم دریافت به موقع حقوق، هر بار که حقوق دریافت می‌کنیم بخش کمی از آن کسر شده است.

آن‌ها تاکید کردند: باتوجه به تعداد کم کارگران روسازی، پرداخت نشدن مبالغ ناچیز حقوق کارگران زحمتکش پروژه‌ها کدام چاله بدهی‌های شرکت تراورس را پر خواهد کرد؟

کارگران پروژه روسازی خطوط ریلی تراورس در پایان افزودند: مسئولان باید بدانند که خواسته‌های کارگران مجموعه ابنیه فنی وروسازی، هم صنفی‌ست و هم قانونی و اگر به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشود، مشکلات کارگران حادتر خواهد شد.

