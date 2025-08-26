دیدارهای مردمی رئیس مرکز بازرسی و معاونان وزیر کار؛
عمده سوالهای مردم: دلایل حذف یارانه
سجاد سنگسری گفت: وی عمده سوالهای مردم در دیدارها با معاونین وزارت کار در حوزه ساز و کارهای پاسخگویی به دلایل حذف یارانه بوده است.
به گزارش ایلنا، سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت کار در حاشیه این دیدار گفت: امروز همزمان با آغاز هفته دولت و در دیداری چهره به چهره و بر اساس نظام نامه ارتباطات مردمی، صدای بیصدایان را شنیدیم.
وی افزود: در میز ارتباطات مردمی امروز «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، «محمد چکشیان» معاون فرهنگی اجتماعی و مدیران تخصصی معاونتهای روابط کار، رفاه و امور اقتصادی، تعاون، تخلفات اداری و رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان و سایر مدیران ارشد به صورت مستقیم پاسخگوی مردم و جامعه هدف در حوزههای مختلف و تخصصی بودند.
سنگسری تصریح کرد: در این دیدار حدودا ۶ ساعته مشکلات بالغ بر ۳۶۷ نفر در حوزههای مختلف روابط کار، بیمه بیکاری، اشتغال، تعاون، تخلفات اداری و… بررسی شد.
وی عمده سوالها را در حوزه ساز و کارهای پاسخگویی به دلایل حذف یارانه عنوان کرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشکلات برخی از مراجعه کنندگان در بعضی از حوزهها با اخذ درخواست مورد مشاوره و پاسخگویی موثر قرار گرفت به نحوی که برخی مشکلات به صورت تلفنی و موثر، حل و فصل شد.
در این دیدار مراجعه کنندگان با مدیران ارشد وزارت کار به گفت و گو نشستند و موضوعات تخصصی بسیاری از افراد حل شد.