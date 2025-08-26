نمایندگان کلاه‌زردها در ارتباط با دلایل اعتراض امروز به خبرنگار ایلنا گفتند: مطابق جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، پرداخت آیتم فوق‌العاده خاص جهت نگهداشت و ایجاد انگیزه برای مشاغل تخصصی و در کل کارکنان دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر ۲۵هزار امتیاز تصویب و توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مطابق نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ به دولت ابلاغ شد.

آن‌ها افزودند: در ابتدا شورای حقوق و دستمزد در ماده ۵ پیش نویس اعلام کرد پرداختِ معادل ریالی ۲۵هزار امتیاز به کارکنان موضوع ماده ۱۲۴ و تابع قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی به شرط داشتن قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و طرح طبقه بندی مصوب سازمان بلامانع است اما در کمال ناباوری و مخالف مصوبه مجلس در رابطه با ماده ۱۰۶ قانون پنجساله هفتم، کلمه کارکنان که عام است و شامل کلیه کارکنان دولت اعم از کارمند و کارگر می‌شود را فقط کارمندان رسمی و پیمانی و قرارداد کار معین تعریف کردند.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق ادامه دادند: در نتیجه ما کارکنان موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا به صورت شیفتی و شبانه روزی در حال بهره برداری از پست‌های فشارقوی برق در ۱۲ ماه سال و بدون بهره مندی از حتی یک ساعت کاهش ساعات ادارات و دورکاری و تعطیلات، در هر شرایطی به عنوان تخصصی‌ترین بخش وزارت نیرو و شرکت توانیر در پستهای فشارقوی برق کشور مشغول به کار هستیم، به طور کلی حذف شدیم.

این کارگران دولت خواسته‌های خود را مطرح کردند: ما خواستار تحقق مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با جز ۳ بند(ب) ماده ۱۰۶ قانون پنجساله هفتم و پرداخت آیتم فوق العاده خاص هستیم؛ ما هیچ خواسته‌ای فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه پنجساله هفتم نداریم.

