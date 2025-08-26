اعتراض کلاه زردها مقابل سازمان اداری استخدامی/ فوقالعاده خاص برقرار شود
جمعی از اپراتورهای پستهای فشار قوی برق سراسر کشور، مقابل سازمان اداری استخدامی در تهران تجمع کردند.
نمایندگان کلاهزردها در ارتباط با دلایل اعتراض امروز به خبرنگار ایلنا گفتند: مطابق جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، پرداخت آیتم فوقالعاده خاص جهت نگهداشت و ایجاد انگیزه برای مشاغل تخصصی و در کل کارکنان دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر ۲۵هزار امتیاز تصویب و توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مطابق نامه شماره ۲۹۶/۲۰۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ به دولت ابلاغ شد.
آنها افزودند: در ابتدا شورای حقوق و دستمزد در ماده ۵ پیش نویس اعلام کرد پرداختِ معادل ریالی ۲۵هزار امتیاز به کارکنان موضوع ماده ۱۲۴ و تابع قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی به شرط داشتن قرارداد مستقیم با دستگاهها و شرکتهای دولتی و طرح طبقه بندی مصوب سازمان بلامانع است اما در کمال ناباوری و مخالف مصوبه مجلس در رابطه با ماده ۱۰۶ قانون پنجساله هفتم، کلمه کارکنان که عام است و شامل کلیه کارکنان دولت اعم از کارمند و کارگر میشود را فقط کارمندان رسمی و پیمانی و قرارداد کار معین تعریف کردند.
اپراتورهای پستهای فشار قوی برق ادامه دادند: در نتیجه ما کارکنان موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا به صورت شیفتی و شبانه روزی در حال بهره برداری از پستهای فشارقوی برق در ۱۲ ماه سال و بدون بهره مندی از حتی یک ساعت کاهش ساعات ادارات و دورکاری و تعطیلات، در هر شرایطی به عنوان تخصصیترین بخش وزارت نیرو و شرکت توانیر در پستهای فشارقوی برق کشور مشغول به کار هستیم، به طور کلی حذف شدیم.
این کارگران دولت خواستههای خود را مطرح کردند: ما خواستار تحقق مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با جز ۳ بند(ب) ماده ۱۰۶ قانون پنجساله هفتم و پرداخت آیتم فوق العاده خاص هستیم؛ ما هیچ خواستهای فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه پنجساله هفتم نداریم.