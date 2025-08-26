مصدومیت چهار کارورز پزشکی شهرکرد با ضرب و شتم همراه بیمار
چهار کارورز پزشکی بیمارستان کاشانی شهرکرد، روز گذشته مورد حمله همراهان یکی از بیماران قرار گرفته و به شدت مصدوم شدند.
یک منبع کارگری در شهر کرد به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه روز گذشته (دوشنبه ۳ شهریور ماه) در بخش اورژانس بیمارستان کاشانی شهرکرد در حالی اتفاق افتاد که چهار تن از کارورزهای پزشکی با حمله همراهان یک بیمار، با ضربات مشت و لگدبه شدت مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه ضارب دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است در تشریح جزئیات این حادثه گفت: همراه یکی از بیماران بستری در بیمارستان کاشانی، با دیدن زخم بیمار خود دچار افت فشار شده و غش میکند و به دنبال آن از سوی همراهان این بیمار به کادر درمان اعتراض میشود که چرا به وضعیت این فرد رسیدگی نمیشود.