وضعیت کارگران «لاستیک بارز کرمان» بهتر شده/ مشکلاتی در تامین ارز و واردات مواد اولیه

به گزارش ایلنا، جمال میرزایی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در محل کارخانه با اشاره به نقش رسانه درانعکاس درست مسائل حوزه کارگری گفت: مجموعه بارز طی سه سال گذشته دستاوردهای خوبی تجربه کرده است و از شرایطی که شایسته مجموعه بارز نبود واز بحث زیان دهی خارج شدیم؛ دردو سال گذشته مجموعا ۶همت سود بود که سهامداران از آن برخوردارشدند.

وی بیان کرد: علاوه براینکه سودقابل قبولی را در دو سال گذشته تقدیم سهام داران کردیم اتفاقات خوب زیادی در جریان این سودسازی نصیب بارز شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی بارزکرمان با انتقاد از تخصیص ارز برای واردات تایر در کشور، تصریح کرد: امروز که خدمت شما هستیم مشکلات ما درخصوص تامین ارز و منابع ریالی فوق العاده افزایش یافته است و علت آن هم تخصیص ارز به واردات بی‌رویه سال گذشته بود. متاسفانه درسال ۱۴۰۲و۱۴۰۳واردات تایر بی‌حساب و بدون توجه به ضوابط کشور صورت گرفت و وارد چرخه مصرف شد.

وی اظهار کرد: در دوسال گذشته شاهد۸۳درصد افزایش واردات تایربودیم این درحالی است که ما تخصیص ارز به موقع نداشتیم وچندبار درتخصیص ارز به توقف خوردیم.

مدیرعامل لاستیک بارزافزود: امسال نیز درفروردین ماه بدلیل قطعی سامانه دچار توقف شدیم و این سیاستی که پیش روی مسئولین وزارت صمت بود خیلی درحمایت ازتولید نبود؛ البته امیدواریم که امسال به سبب تغییراتی که درحوزه تصمیم گیری درصنعت تایر اتفاق افتاده، شاهد بهبود باشیم.

میرزایی اذعان کرد: درسال ۱۴۰۳ متاسفانه نزدیک به ۱ میلیارد یورو تخصیص ارز به واردات اختصاص یافته بود درحالی که ما درمجموعه تایر بارز علیرغم اینکه عدد حدود۳۰۰میلیون یورو نیازمان بود کمتر از۲۲۰میلیون یورو ارز دریافت کردیم و همه شرکت‌های تولیدی تایر نیز مانند ما دچار آسیب شدند.

وی تاکید کرد: همین هفته گذشته کائوچو طبیعی از بازار آزاد خریدیم و این برای ما پسندیده نیست؛ به عنوان تولید کننده اینکه چرا واردکننده می‌تواند مواد اولیه را با ارز وارد کند و ما به عنوان تولیدکننده محصول نهایی نتوانستیم، جای تاسف است.

مدیرعامل لاستیک بارز کرمان تصریح کرد: درمجموعه بارز کردستان ما ۱۱۰میلیون یورو به صندوق توسعه بدهی داشتیم، اتفاق خیلی خوبی رخ داد درسال ۱۴۰۱ و تفاهم نامه‌ای با بانک‌های عامل و صندوق امضا وعلاوه بر۶همت سود نزدیک ۴همت از بدهی‌های بارزکردستان را پرداختیم.

میرزایی گفت: در مجموعه بارز علیرغم همه مشکلات کشور، از بحث تامین مالی تا موضوعات ارز و مشکلات تورم، کارگران دچار مشکل نشدند.

مدیرعامل لاستیک بارز خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰به دلیل عملکرد ضعیف مجموعه بارز که دچارضعف عملکرد مدیریتی نیز شده بود، وضعیت به گونه‌ای بود که شرکت زیان ده شده بود و کارگران ناراضی بودند ولی خوشبختانه اکنون هم تاپیکو و شرکت شستا و هم گروه توسعه از ما حمایت کردند ونتایج حمایت آن این بودکه سرمایه ثبتی ما از۲۵۰میلیاردتومان امروز به ۲همت رسیده و این درچند مرحله اتفاق افتاده است.

میرزایی بیان کرد: این مساله به واسطه این بود که ما به تعهدات‌مان عمل کرده و نشان دادیم مجموعه بزرگی مثل بارز توانمندی‌های خوبی دارد ودر شرایط سخت دوباره به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، موضوعات تولیدی، سبدمحصول درهمه اینها به اوج خودمان برگشتیم و امروز دروضعیت بهتری قرارداریم.

وی با بیان اینکه ما امروز سهم ۴۵درصدی از تولید داریم، گفت: درآینده نزدیک سهم این مجموعه را به بالای ۵۵درصد خواهیم رساند واین مساله از اهداف ماست و دراین صورت از یک تولیدکننده محلی به تولیدکننده منطقه‌ای خواهیم رسید.

میرزایی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که ۵۰هزار تن از ظرفیت تولیدی خودمان را به صادرات اختصاص دهیم البته چون اکنون کشور نیازمند ۱۰۰هزار تن تایراست و کسری تولید نیز داریم و طبیعتا وزارت صمت نیز توافق نکرده است فعلا این مساله منتفی است اما لازم است عنوان شود طبق تعهدی که به وزارت صمت دادیم بابت افزایش ظرفیت‌مان ۵۰درصد آن را اختصاص به صادرات خواهیم داد که اگر در آینده ۱۲۰هزار تن به ظرفیت‌مان اضافه کنیم طبیعتا طبق آن تفاهم نامه شاید بتوانیم ۵۰هزار تن به بحث صادرات اختصاص دهیم ومی توانیم جزو صادرکنندگانی باشیم که حرف برای گفتن داریم امروز نیز صادرات‌مان زیاد است اما چون حجم صادرات کم است نمی‌توان عنوان صادرات منطقه‌ای به آن داد.

وی گفت: دربحث کیفیت در دو سال گذشته علی رغم قیمت‌گذاری دستوری که بحث کیفیت را زیر سوال برد و شرکت‌ها انگیزه‌های خودشان را بابت تنوع و کیفیت محصولشان از دست دادند اما مجموعه بارز همچنان تولید با کیفیت را دربرنامه دارد و درحوزه تولید، محصولات جدید را با محوریت استانداردهای اروپا تولید کرده است.

وی با تاکید بر ارتقا ساختار مالی مجموعه بارز بیان کرد: درآینده مثلا اگر کشورهای اروپایی بخواهند در عرصه تولید خودرو فعالیت داشته باشد بارز این توانایی را دارد که تایرمورد نیازش را تامین کند کما اینکه ما در گذشته این امکان تولید برای خودروهای مختلف مورد نیاز کشور را داشتیم.

وی ازافزایش همکاری بین مجموعه بارز با دو خودروسازی بزرگ استان خبرداد وگفت: بیش از ۶۰درصد نیاز تایری این خودروسازی را تامین می‌کنیم و تنوع محصولات‌مان نیز بالاست و قابلیت‌های بارز به گونه‌ای است که اگر سازنده خودرویی ۶ماه قبل تولید خودرو نوع تایردرخواستی را به ما ارائه دهد ما آماده تولید آن هستیم.

میرزایی افزود: بهرحال مجموعه ما در بازر تلاش‌های زیادی کردند تا بحث صنایع جانبی را در سیرجان راه اندازی کنیم و تلاش‌هایی برای ارتقا تولیدات این مجموعه داریم ودر بخش تولید تایربحث‌های کمی وکیفی جدیدی را در سیرجان دنبال می‌کنیم.

وی گفت: برای تولید ۴۴هزار تن ۸۰۰نیروی جدید به جمعیت ۳هزار نفری ما اضافه می‌شوند، در مهرماه آزمون استخدامی را برگزار می‌کنیم تا نیروی کافی برای افزایش تولید در اختیار داشته باشیم و اکنون ۶۲۰۰نفراشتغال مستقیم بارز است.

مدیرعامل بارز درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص طرح‌های حمایتی در خصوص سختی کار و ایمنی کارگران در محیط کار، گفت: بخشی از بهره وری درحوزه کارگری به ایجادعلاقمندی جامعه کارگری و افزایش وفاداری آنان به مجموعه از طریق افزایش پرداخت‌ها و نیز بهبود روابط کارگری وکارفرمایی است که این افزایش وفاداری نتیجه‌اش کاهش ضایعات می‌شود، نتیجه‌اش بهبود امور می‌شود.

وی تاکید کرد: از افتخارات ما این است که جامعه کارگری همگرا شده است یک دوره‌ای واقعا هرکسی حرفی می‌زد و تشتت آرا زیاد بود؛ پیمانکار مجموعه درآن شرایط نمی‌توانست کار مثبتی برای مجموعه انجام دهد ولی خوشبختانه امروز شاهد وحدت خوبی بین کارگران وسیستم مدیریت هستیم.

