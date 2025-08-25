بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت
خانه کارگر به مناسبت هفته دولت بیانیه داد و خواستار موفقیت دولت شد.
متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:
هفته دولت زمانی است برای تجلیل و گرامیداشت فداکاریها و خدماتی که دولتمردان در راه خدمت به ملت عزیز ایران ایفا میکنند. به ویژه در این ایام، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت حمایت از دولت آقای پزشکیان و تجلیل از شخصیتهای مدبر و خدمتگزار، بیانگر اهمیت و توجه ویژهای است که باید به زحمات و تلاشهای مجدانه دولتمردان داشته باشیم.
ما به عنوان خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، بر نقش برجسته دولت شهید رجایی تأکید میکنیم که با سرلوحه قرار دادن اخلاق، صداقت و خدمت به مردم، همواره در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کردهاند. این هفته را فرصتی مغتنم میدانیم تا از همه دستاندرکاران قوه مجریه، کارکنان دولت، مدیران و روسای ادارات تقدیر کنیم که با تلاشهای شبانهروزی خود در زمینههای مختلف، صلح و آبادانی را برای کشور به ارمغان میآورند.
ما بر این باوریم وجود دولت آقای پزشکیان، کارآمد و متعهد به آرمانهای جمهوری اسلامی ایران، میتواند امید و اعتماد را در دل مردم زنده نگه دارد و به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند. لذا، از تمامی آحاد جامعه، کارگران، و فعالان اقتصادی دعوت میکنیم تا با همیاری و حمایت از دولت، در راستای تحقق اهداف عالیه کشور، گام بردارند.
در پایان، بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، به ویژه شهید رجایی و باهنر، از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری را برای تمامی مسئولان و خدمتگزاران کشور مسئلت داریم.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران