خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دولت
کد خبر : 1677753
لینک کوتاه کپی شد.

خانه کارگر به مناسبت هفته دولت بیانیه داد و خواستار موفقیت دولت شد.

متن بیانیه خانه کارگر به شرح زیر است:

هفته دولت زمانی است برای تجلیل و گرامیداشت فداکاری‌ها و خدماتی که دولتمردان در راه خدمت به ملت عزیز ایران ایفا می‌کنند. به‌ ویژه در این ایام، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت حمایت از دولت آقای پزشکیان و تجلیل از شخصیت‌های مدبر و خدمتگزار، بیانگر اهمیت و توجه ویژه‌ای است که باید به زحمات و تلاش‌های مجدانه دولتمردان داشته باشیم.

ما به عنوان خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، بر نقش برجسته دولت شهید رجایی تأکید می‌کنیم که با سرلوحه قرار دادن اخلاق، صداقت و خدمت به مردم، همواره در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند. این هفته را فرصتی مغتنم می‌دانیم تا از همه دست‌اندرکاران قوه مجریه، کارکنان دولت، مدیران و روسای ادارات تقدیر کنیم که با تلاش‌های شبانه‌روزی خود در زمینه‌های مختلف، صلح و آبادانی را برای کشور به ارمغان می‌آورند.

ما بر این باوریم وجود دولت آقای پزشکیان، کارآمد و متعهد به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند امید و اعتماد را در دل مردم زنده نگه دارد و به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند. لذا، از تمامی آحاد جامعه، کارگران، و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم تا با همیاری و حمایت از دولت، در راستای تحقق اهداف عالیه کشور، گام بردارند.

در پایان، بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، به ویژه شهید رجایی و باهنر، از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری را برای تمامی مسئولان و خدمتگزاران کشور مسئلت داریم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور