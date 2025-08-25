خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران

کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 

این کارگران به قراردادهای پیمانکاری معترض هستند و می‌گویند: حقوق ما اداره کاری است و از آن همه پولی که نصیبِ پیمانکاران می‌شود تنها یک حداقل حقوق وزارت کار به ما می‌رسد. در حالیکه همه‌ی ما سابقه‌ی کار بالا داریم. نه زیرمجموعه نفت هستیم و نه در سایت ساپنا نام ما را ثبت کرده‌اند. این سامانه مربوط به اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است.

کارگران می‌گویند: سال ۹۵ این میدان نفتی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید و ما زیر نظر پیمانکار کار کردیم. از آن سال تاکنون ما زیر نظر هیچ مجموعه‌ای نیستیم. به ما می‌گویند شما زیرمجموعه‌ی شرکت نفت نیستید. 

