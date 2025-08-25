تجمع کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران به قراردادهای پیمانکاری معترض هستند و می‌گویند: حقوق ما اداره کاری است و از آن همه پولی که نصیبِ پیمانکاران می‌شود تنها یک حداقل حقوق وزارت کار به ما می‌رسد. در حالیکه همه‌ی ما سابقه‌ی کار بالا داریم. نه زیرمجموعه نفت هستیم و نه در سایت ساپنا نام ما را ثبت کرده‌اند. این سامانه مربوط به اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است.

کارگران می‌گویند: سال ۹۵ این میدان نفتی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید و ما زیر نظر پیمانکار کار کردیم. از آن سال تاکنون ما زیر نظر هیچ مجموعه‌ای نیستیم. به ما می‌گویند شما زیرمجموعه‌ی شرکت نفت نیستید.

