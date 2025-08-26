اعتراض «WFTU» به سکوت اتحادیههای کارگری زرد و رهبران واداده؛
طبقه کارگر پیچ و مهره ماشین جنگ نیست!
WFTU اعلام کرد: به مناسبت سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم و برای حفظ یاد میلیونها قربانی نازیها و فاشیستها، روز یکم سپتامبر بهعنوان یک نماد حفظ شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری طی بیانیهای به مناسبت اول سپتامبر (روز جهانی اقدام تشکلهای کارگری برای صلح) به پیشواز این روز رفته است. در این بیانیه، این تشکل بین المللی برخی اتحادیههای کارگری جهانی را به سکوت در برابر جنگ افروزی قدرتهای بزرگ متهم کرده است.
در این بیانیه آمده است:
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری از همه اتحادیههای کارگری مبارز و همراهان خود میخواهد تا در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر گرامیداشت «روز جهانی اقدام اتحادیههای کارگری برای صلح» در اول سپتامبر ۲۰۲۵ اقدام کنند.
در بیانیه تاکید شده است: روز جهانی اقدام برای صلح، فراخوانی سالانه برای مبارزه با جنگ طلبی است. به مناسبت سالگرد روز سیاه آغاز جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان، برای حفظ یاد میلیونها قربانی جنایات نازیها و فاشیستها و همه کسانی که از درگیریهای امپریالیستی و عطش بیپایان سرمایهداری فاشیستی برای سود آسیب دیده و رنج بردند، یکم سپتامبر بهعنوان یک نماد حفظ شده است.
WFTU تصریح میکند: امروزه، با تشدید درگیریهای نظامی، منازعات نظامی و کشتار در فلسطین و اوکراین و در دورانی که اقتصاد جنگی دستور کار ابرقدرتهاست و هزینههای نظامی کشورها با مکیدن خون کارگران سر به فلک کشیده است، و در حالی که فاشیسم، نژادپرستی و بیگانههراسی رشد قابل توجهی دارد، مبارزه برای صلح یک ضرورت است.
جنبش بینالمللی اتحادیههای کارگری، در برابر برنامهها و مداخلات نظامی ایستادگی میکند. فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) تصمیم اجلاس ناتو در سال ۲۰۲۵ مبنی بر افزایش بیسابقه هزینههای نظامی اعضای خود را که در آن اعضای ناتو موظف به صرف ۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود برای «دفاع» شدهاند، به شدت محکوم میکند.
این میزان دو و نیم برابر میزان قبلی یعنی ۲٪ است. علاوه بر این، هزینههای نظامی مناطق مختلف جهان در حال افزایش است، برای مثال در اروپا و خاورمیانه، در حالی که ۱۵ کشور تقریباً ۷۵٪ از هزینههای نظامی خود را افزایش دادند، شاهد آن هستیم که هزینههای نظامی در برخی از این مناطق به بیش از ۲ تریلیون دلار در سال رسیده است. این امر باعث تشدید افزایش خطر یک جنگ امپریالیستی گسترده با عواقب وخیم شده و موجبات وقوع جنگ جهانی دیگری را فراهم میکند.
در عین حال، نمیتوان از موضع غیرقابل باور و غیرانسانی برخی اتحادیههای زرد و رهبران واداده آنها، مانند برخی اتحادیههای کارگری بزرگ بین المللی و مجامع جهانی حوزه کار و تامین اجتماعی -که باعدم واکنش و اعتراض در عمل از طرحهای نظامی امپریالیستی حمایت میکنند- غافل شد.
کارگران امروزه خواستار آن هستند که همه این منابع برای نیازهایشان، برای زندگی بهتر، برای مراقبتهای بهداشتی کافی و آموزش باکیفیت، برای حقوق و مستمریهای آبرومندانه، برای مزایای رفاهی و نه برای «سرمایهگذاری» در جنگها و خونریزیها برای منافع امپریالیستها و سودآوری صاحبان سرمایه، هدایت شود.
ما خواستار پایان فوری و بدون قید و شرط همه جنگها و مداخلات امپریالیستی در سراسر جهان هستیم. ما خواستار انحلال ناتو و همه ائتلافهای نظامی و لغو کامل طرح توسعه سلاحهای هستهای هستیم. ما خواستار آتشبس فوری و پایان جنگ در اوکراین، یمن، سودان و همه مناطق جنگی، در خاورمیانه بزرگ و جاهای دیگر هستیم. ما با تمام توان ادامه جنایت غیرقابل توصیف علیه مردم فلسطین را محکوم و تقبیح میکنیم و خواستار پایان نسلکشی، اقدامات پاکسازی قومی و استفاده از قحطی به عنوان یک تاکتیک جنگی هستیم. ما مبارزه خود را علیه تجاوز اسرائیل علیه لبنان، سوریه و ایران، برای پایان دادن به اشغال و شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی عربی، تضمین حق بازگشت پناهندگان و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، تلاش میکنیم.
واضح است که هم هزینههای اقتصاد جنگی و هم پیامدهای جنگ اقتصادی، بر سطح زندگی اقشار مردم تأثیر منفی میگذارد. مشکلاتی از جمله افزایش شدید قیمتها، تورم افسارگسیخته و اثرات پایدار اقدامات ریاضتی از نتایج منفی جنگ برای مردم هستند و برنده آن تنها برخی شرکتهای انحصاری چندملیتی خواهند بود.
موضع قاطع فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) به روشنی و با صدای بلند بیان شده است: کارگران، نباید برای ماشینهای جنگی کار کنند و طبقه کارگر جهانی قطعاً پیچ و مهره و ابزار جنگ افروزی نیستند.