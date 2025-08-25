بازگشت به کار کارگر اخراج شده‌ ماشین سازی اراک

کارگر اخراجی شرکت ماشین‌سازی اراک در تماس با «ایلنا» از بازگشت به کار خود خبر داد و گفت: با پیگیری‌های فرماندار اراک و مساعدت مدیرعامل جدید این شرکت، به کار خود بازگشتم.

این کارگر پیشتر به دلیل پیگیری مطالبات کارگران و داشتنِ یک صفحه در فضای مجازی، با وجود داشتنِ قرارداد از کار اخراج شده بود.

کارگران این مجموعه ابراز امیدواری می‌کنند که با تغییر مدیریت، مشکلات کارخانه حل و معوقات پرداخت شود و کارگران حقوق خود را به موقع دریافت کنند.

