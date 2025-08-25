در تماس با ایلنا مطرح شد؛
بازگشت به کار کارگر اخراج شده ماشین سازی اراک
کارگر اخراجی شرکت ماشینسازی اراک از بازگشت به کار خود خبر داد.
کارگر اخراجی شرکت ماشینسازی اراک در تماس با «ایلنا» از بازگشت به کار خود خبر داد و گفت: با پیگیریهای فرماندار اراک و مساعدت مدیرعامل جدید این شرکت، به کار خود بازگشتم.
این کارگر پیشتر به دلیل پیگیری مطالبات کارگران و داشتنِ یک صفحه در فضای مجازی، با وجود داشتنِ قرارداد از کار اخراج شده بود.
کارگران این مجموعه ابراز امیدواری میکنند که با تغییر مدیریت، مشکلات کارخانه حل و معوقات پرداخت شود و کارگران حقوق خود را به موقع دریافت کنند.