به گزارش ایلنا، از قرار معلوم این حادثه روز گذشته (دوم شهریور ماه) به صورت همزمان در یک کارگاه سبدسازی، کارگاه ساخت گاز فندک، ساخت کنتور گاز و تعویض روغن در محور جاده بابل به قائمشهر در استان مازندران رخ داد ه است.

ابوالقاسم لعلی (ر ئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که بعد از ظهرروز گذشته در تعدادی کارگراه صنعتی در جاده بابل به قائم شهر رخ داد؛ هفت نفر (چهار مرد با سنین ۳۴.۳۵، ۵۵ و ۷۰ سال و سه زن با سنین ۲۷.۵۴ و ۵۶) مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس یک نفر به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.

