مصدومیت هفت کارگر در آتشسوزی همزمان چند کارگاه صنعتی در بابل
در آتش سوزیای که همزمان در چند کارگاه صنعتی و تولیدی در محور جاده بابل به قائمشهر در استان مازندران رخ داد، هفت کارگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم این حادثه روز گذشته (دوم شهریور ماه) به صورت همزمان در یک کارگاه سبدسازی، کارگاه ساخت گاز فندک، ساخت کنتور گاز و تعویض روغن در محور جاده بابل به قائمشهر در استان مازندران رخ داد ه است.
ابوالقاسم لعلی (ر ئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که بعد از ظهرروز گذشته در تعدادی کارگراه صنعتی در جاده بابل به قائم شهر رخ داد؛ هفت نفر (چهار مرد با سنین ۳۴.۳۵، ۵۵ و ۷۰ سال و سه زن با سنین ۲۷.۵۴ و ۵۶) مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس یک نفر به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.