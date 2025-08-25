به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی در مورد شرایط پرداخت فوق‌العاده‌های مزدی به کارگران توضیح داد.

براساس اظهارات این مقام مسئول، پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود، که این موضوع به عنوان فصل جدیدی در دستورالعمل‌های پرداخت لحاظ شده و تمامی دستورالعمل‌های پیشین نیز در این زمینه نیازمند بازنگری است.

در نتیجه، تعلق هر نوع فوق‌العاده مزدی، به میزان عملکرد کارکنان دستگاه‌های دولتی و اجرایی بستگی دارد.

