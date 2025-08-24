به گزارش ایلنا احمد میدری در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی به موضوع عدالت منطقه‌ای، توسعه خدمات درمانی و چالش‌های ناشی از تمرکز منابع در تهران پرداخت و در این‌باره اظهار کرد: نمایندگان مجلس هر یک متخصصان حوزه‌های مختلف هستند و نکاتی که در این جلسه مطرح شد مانند عدالت منطقه‌ای و موضوع درمان از راه دور می‌تواند منجر به تحولی مثبت در سطح کشور شود. هر یک از این موارد جمله دردهای کشور است و اقدام برای حل این مشکلات در استان خراسان در حقیقت خدمتی به کل کشور خواهد بود.

وی با اشاره به پیشنهادی در خصوص بررسی شاخص‌های استانی نیز گفت: درباره شاخص‌های استان می‌توان جلساتی برگزار کرد که البته برای برنامه‌ریزی باید در تحلیل داده‌ها، به اصطلاح علم اقتصاد به «داده‌های پرت» توجه شود.

وی در رابطه با نحوه محاسبه شاخص‌های استانی به مثالی از تمرکز منابع در تهران اشاره کرد و افزود: ایران کشوری بسیار متمرکز است و تمرکز شدید منابع در تهران، مانع توسعه متوازن در سراسر کشور شده است؛ به طوری که سوال تمام شهرها و استان‌ها این است که چگونه می‌توان توزیع درآمدی برای سطح کشور در نظر گرفت و بحران‌های تهران مانند کمبود آب، آلودگی هوا، ترافیک و گرانی مسکن در پایتخت را نیز کاهش داد؟ در چنین شرایطی، نه در شهرهای دیگر زندگی متعادلی وجود دارد و نه حتی در شهر تهران. در این بی عدالتی هیچکس برنده نیست؛ حتی آن‌هایی که ساکن تهران هستند.

میدری با بیان اینکه تغییر این شرایط بسیار دشوار است گفت: این از جمله شرایطی است که از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران تاکنون ادامه داشته است.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد آنچه باید صورتجلسه شود، این است که بی‌عدالتی‌ها از این پس افزایش پیدا نکند. به‌طور مشخص، نباید تسهیلات استان خراسان به تهران منتقل شود. این نسبت باید ثابت باشد و برای هر موضوعی از جمله توزیع بهتر خدمات درمانی نیز بررسی شود که چه اقداماتی با وجود محدودیت‌ها قابل انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه خطاب به نمایندگان حاضر در این جلسه افزود: همگی شما نمایندگان از زاویه دید کارشناسی برخوردارید و می‌دانید که حل این مشکلات با چه چالش‌هایی روبرو است.

وی با اشاره به انتشار گزارش عملکرد سالانه دولت و وزارتخانه‌ها گفت: اگرچه دولت و وزارتخانه‌ها گزارش عملکرد سالانه دولت را منتشر می‌کنند اما درخواست روشن من این است که نمایندگان محترم هر یک از موضوعات مطرح‌شده را به‌طور منظم، هر دو هفته یا ماهی یک بار، پیگیری کند و گزارش آن را به مجلس منتقل سازد؛ چرا که این روند می‌تواند منجر به اعتمادسازی شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: در فضایی قرار داریم که با مشکلات عدیده روبرو هستیم و به همین سبب نیز مردم به عملکردمان نگاه می‌کنند؛ اما در شرایط فعلی عملکرد و وضعیت موجود با وجود هر اقدامی خوشایند نیست؛ تورم بالا و بیکاری و دیگر مشکلاتی که دولت و نمایندگان در جریان آن قرار دارند.

میدری افزود: در این شرایط حتی اگر بگوییم به فرض دستمزدها ۴۵ درصد یا حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته، چه کسی می‌تواند از این عملکرد دفاع کند؟ چرا که فاصله میان سبد معیشتی مردم و دستمزدها پر نشده است و به همین سبب دوباره قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت. بنابراین باید بررسی شود که آیا این عملکرد متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور بوده است یا خیر.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به یکی از تجربیات خود در سفر به خراسان رضوی گفت: مشهد همواره محل اجابت دعا و گره‌گشایی مشکلات بوده است. برای مسئله واگذاری مدیریت نیز نمونه‌ای را که برای اولین بار در کشور پیدا کردیم «فروکروم جغتای» بود.

وی واگذاری مدیریت «فروکروم جغتای» را یکی از نمونه‌های موفق واگذاری مدیریت‌ دانست و گفت: از سال ۹۵ در وزارت صمت تجربه واگذاری مدیریت آغاز شد و تاکنون ۸۰ مورد واگذار شده که ۸ مورد ناموفق و باقی موارد موفق بوده‌اند.

او یکی از این نمونه‌ها و موفقیت‌های کسب شده را شرح داد و گفت: شرکتی که در زمان مدیریت دولتی ۱۳۰ پرسنل داشت امروز با ۴۰۰ نیروی انسانی فعالیت می‌کند و تولید آن حدود پنج برابر افزایش یافته است. همچنین خطوط توسعه در این شرکت ایجاد شده و مسئولیت‌های اجتماعی آن از جمله حمایت از معلولان و توسعه ورزش به خوبی انجام شده است.

میدری با اشاره به این تجربه‌ها افزود: این الگوها در کشور گردآوری شده و امیدواریم بتوان آنها را برای صنایع فولادی، معادن و حتی پتروشیمی‌ها نیز پیاده‌سازی کرد؛ امروزه در دنیا صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌دار هستند اما مدیریت مستقیم انجام نمی‌دهند؛ بر همین اساس اکنون بحث بر سر این است که چگونه می‌توان مدیریت را از دولت کرد و هدف ما طراحی سیستمی برای تحقق همین هدف است.

وی درباره تهیه برنامه شهری در موضوعات مختلف نیز گفت: با در نظر داشتن پروژه های نیمه تمام در حوزه‌هایی مانند آموزش فنی‌وحرفه‌ای یا مجموعه‌های ورزشی نیز برنامه‌ریزی شهری انجام شده است. بسیاری از پروژه‌های ورزشی نیمه‌تمام از سال ۹۰ تاکنون رها شده‌اند و اعداد و ارقام آن موجود است و می‌توان بررسی کرد که عدالت در این حوزه رعایت می‌شود یا خیر. اگر نقدی در این زمینه وجود دارد، از زبان نمایندگان مطرح شود تا در صورت درستی، آن را اصلاح کنیم و اگر تأیید شد نیز از این پس به آن استناد کنند.

میدری با اشاره به اثرات ابرتورم‌ها بر اداره کشورها گفت: در دنیا پنج ابر تورم اتفاق افتاده است که به عنوان مثال به معنی ۵۰ درصد تورم ماهانه است. مثلا زمانی که در کشور آلمان تحریم صورت گرفت، تورم ماهانه ۲۳۳ درصد بود. در دوره‌ای که قیمت‌ها در ایران ۱۱ برابر شد، در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شد؛ هر ونزوئلایی ۱۰ کیلوگرم لاغرتر شد و ۲۵ درصد جمعیت از ونزوئلا خارج شدند. در ایران اگرچه تورم ۵۰ درصدی بسیار نامطلوب است، اما برای تمام دنیا سوال است که ایران چگونه توانسته با وجود تحریم‌ها صادرات ۵۰ میلیارد دلاری پتروشیمی و افزایش 11 برابری تولیدات کشاورزی و... خود را حفظ کند؟

او تأکید کرد: این گفته‌ها به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست اما زمانی که این عملکرد بیان می‌شود نیز شنیده نمی‌شود. بر همین اساس باید عملکرد وزارتخانه به‌طور شفاف بررسی شود و پیشنهاد این است که برای هر موضوع، یک یا دو نماینده مسئولیت پیگیری بگیرند و گزارش آن را به مجلس منتقل کنند.

میدری در پایان درباره برنامه تحولی این وزارتخانه، گفت: برای شرح برنامه تحولی این وزارتخانه بیش از دو یا سه ساعت زمان لازم است. اساسا بزرگ‌ترین ناترازی ما در صندوق‌های بازنشستگی است و در برنامه هفتم توسعه و همچنین در سازمان تأمین اجتماعی، ۲۰ برنامه برای حل این ناترازی طراحی شده است که امیدواریم در زمان مناسبی آن را توضیح دهیم.