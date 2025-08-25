محکومیت حمله به اتحادیه سراسری کارگران تونس/ سرکوب و فشار بر کارگران ممنوع است
کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری در بیانیهای حمله اخیر گروههای ناشناس نزدیک به دولت به دفاتر اتحادیه سراسری کارگران تونس در شهرهای اصلی این کشور را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC (کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری)، این تشکل جهانی در بیانیهای حمله دولت تونس به اتحادیههای کارگری و تشکلهای مدنی این کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) حملات فزاینده دولت تونس به اتحادیه سراسری کارگران تونس و حقوق دموکراتیک تشکلها تحت پوشش شعار حفظ امنیت ملی را محکوم میکند.
اتحادیه سراسری کارگران تونس (UGTT) امروز با یک کمپین سیاسی هماهنگ از سوی دولت و مجلس تونس با هدف تضعیف آن و انحلال نقش تاریخیاش به عنوان مدافع حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران و مدافع سرسخت آزادیها و حقوق مدنی در تونس، مواجه است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) حمله اخیر گروههای ناشناس تحت حمایت دولت تونس به دفتر مرکزی UGTT را که به عنوان گروه فشار خواستار انحلال اتحادیه بودند، به شدت محکوم میکند. این حادثه نگرانکننده نشاندهنده وخامت بیسابقه فضای حقوق مدنی و دموکراسی در تونس است.
نقض حقوق اعضای UGTT در سه سال گذشته به امری عادی بدل شده است. این شامل همه موارد نقض حقوق مدنی از جمله پیگردهای قضایی، نقل و انتقالات خودسرانه، تعلیق چانهزنی جمعی، امتناع از گفتگوی اجتماعی و اصلاح یکجانبه قوانین کار بوده است.
لوک تریانگل، دبیرکل ITUC، در اظهار نظری میگوید: ITUC از شجاعت و عزم اعضا و رهبران UGTT که با انعطافپذیری و مسئولیتپذیری به اقدامات خشونت آمیز دولت پاسخ دادهاند و متعهد به مبارزه مسالمتآمیز و احترام به مشروعیت قانون اساسی هستند، قدردانی میکند. فراخوان آنها برای راهپیمایی ملی اتحادیههای کارگری در ۲۱ آگوست، پیام قدرتمندی از اتحاد علیه تلاشها برای سلطه و طرد است.
این راهپیمایی نه تنها یک اقدام اعتراضی ملی، بلکه یک فراخوان جهانی برای دفاع از حقوق مدنی و حق تشکلیابی در سراسر جهان است. این امر منعکس کننده مبارزه گستردهتر علیه اقتدارگرایی، پوپولیسم و عقبگرد جهانی از حقوق دموکراتیک و حق برخورداری از اتحادیههای کارگری است.
بر این اساس، ITUC خواستههای ذیل را مطرح میکند:
دولت تونس را کاملاً مسئول تضعیف آزادیهای اتحادیههای کارگری و تهدید پایههای دموکراسی میداند.
این تشکل بازگشت فوری به گفتگوی اجتماعی واقعی را به عنوان تنها راه ثبات و حفظ گذار دموکراتیک تونس خواستار است.
تشکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری به دولت تونس تعهدات قبلی بینالمللی خود را ذیل کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار که آزادی تشکل و حق چانهزنی جمعی را تضمین میکند، یادآوری میکند.
همچنین این تشکل از همه سازمانهای عضو در سراسر جهان میخواهد که اقدامات همبستگی - سیاسی، رسانهای و مردمی - را با UGTT در هر مجمع ملی و بینالمللی بیشتر کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: حمله به UGTT حمله به جنبش اتحادیههای کارگری جهانی و خود دموکراسی است. ما در مواجهه با هرگونه تلاشی برای خاموش کردن صدای کارگران، متحد و مصمم باقی میمانیم!